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توزر وجهة لتصوير مجموعة من الأعمال السينمائية والدرامية

Jeudi 02 Mai 2019

Jeudi 02 Mai 2019
وات - تحولت ولاية توزر في الأسابيع القليلة الماضية وإلى غاية بداية هذا الأسبوع وجهة لتصوير مشاهد من أفلام سينمائية وأعمال درامية عربية وعالمية وفق ما أفاد به "وات" المندوب الجهوي للسياحة ياسر صوف الذي بيّن أن من شأن هذا الحدث أن يعيد للجهة مكانتها كوجهة مستقطبة لمثل هذا الاستثمار بفضل تنوع مشاهدها الطبيعية.

وأوضح أنه تم في هذا الإطار الانتهاء خلال الأسبوعين الماضيين من تصوير مشاهد من مسلسل عربي في منطقة عنق الجمل سيبث في إحدى أكبر القنوات الفضائية وفق قوله، وسيبث في رمضان 2019 ويحمل عنوان "ممالك النار" وهو عمل من أخراج البريطاني بيتر ويبر، ويضم فريق عمل عالمي من إيطاليا وكولمبيا وأستراليا.
ويشارك في بطولة هذا المسلسل خالد النبوي ومحمود نصر وكندة حنا ورشيد عساف ومنى واصف، وهو عمل يوثق للحقبة الأخيرة من دولة المماليك إبان سقوطها على يد العثمانيين في القرن السادس عشر.

وفي السياق ذاته تم خلال الأسبوع الجاري كذلك تصوير مشاهد من فيلم أمريكي، واعتبر المندوب الجهوي للسياحة أن تصوير هذه الأعمال يمكن اعتبارها مؤشرا إيجابيا على عودة استقطاب سينمائيين عالميين.
وأفاد أن الجهة تلقت كذلك اتصالات من عدد من المؤسسات العالمية المنتجة للسينما والراغبة في استغلال الديكور الطبيعي لصحراء المنطقة وجبالها لتصوير أفلام.
وتستقطب الجهة خلال هذه الأيام والأيام المقبلة عددا من القنوات التلفزيونية الأجنبية إما لتصوير أفلام وثائقية أو برامج عن الزراعة وبرامج ثقافية منها القناتان الفرنسيتان الثانية والخامسة وقناة إيطالية وأخرى برتغالية.

  
  
     
  
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