الفيفا يحكم لكاسبرزاك بمبلغ 500 الف اورو

Jeudi 02 Mai 2019



وات

- أفادت تقارير صحفية فرنسية أن الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فرض غرامة مالية قدرها 500 الف اورو على الجامعة التونسية لكرة القدم لفائدة المدرب السابق للمنتخب هنري كسبرجاك .وفي تعليقه على هذا القرار افاد مصدر رسمي من الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الخميس وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) ان "جامعة كرة القدم ستتولى إستئناف هذا القرار في الآجال المحددة لتطلب مراجعة هذا المبلغ المشط الذي يقع الحكم به غالبا في الطور الابتدائي قبل أن تقع مراجعته لاحقا في طور الاستئناف " .واضاف موضحا بهذا الخصوص " تبعا لقرار إعفاء مدرب المنتخب الوطني السابق رفض هنري كاسبارجاك إقتراح الجامعة بتسوية الخلاف بالتراضي وإلتجأ إلى الفيفا مطالبا بالتعويض .. وقد أرسلت الجامعة بدورها ملفا طبيا يبرر قرار الإعفاء لكن الفيفا إعتبرت الإعفاء لأسباب صحية طردا تعسفيا من جانب واحد وحكمت لصالح المدرب البولندي تعويضا بقيمة حوالي 500 ألف يورو" .وكان كاسبرزاك قد اشرف على المقاليد الفنية للمنتخب التونسي بين 2015 و 2017.