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دورة كاس افريقيا المفتوحة : ثلاثة تونسيين في المراتب الاولى لسباقات الترياتلون في صنف الاواسط

Jeudi 02 Mai 2019

Jeudi 02 Mai 2019
وات - تحصل كل من محمد عزيز السباعي وياسين البرادعي وسيف الدين السالمي امس الاربعاء على المراتب الثلاث الاولى في صنف الاواسط لسباقات الترياتلون (سباحة وسباق الدراجات والعدو) في دورة كاس افريقيا المفتوحة والكاس العربية المفتوحة التي نظمتها الجامعة التونسية للترياتلون في اطار دورة دولية مفتوحة يومي 30 افريل و 1 ماي بالمحطة السياحية ياسمين الحمامات.

وتحصلت التونسية سيرين فطوم من جهتها على المرتبة الاولى في هذه المسابقة للوسطيات وعادت المرتبة الاولى في صنف الاكابر الى الالماني "جوناس برايلينغار".
وتمكن دورات الترياتلون المفتوحة المشاركين من تحصيل نقاط اضافية تعزز تصنيفهم القاري والعالمي الذي يعتمد للتاهل لبطولات كاس العالم والترشح للالعاب الاولمبية .


واشار رئيس الجامعة التونسية للترياتلون لطفي العبيد في تصريح لمراسل "وات" بالجهة الى ان الجامعة التونسية التونسية للترياتلون هي جامعة فتية لم يتجاوز عمرها الخمس سنوات وقد تمكنت من تنظيم هذه الدورة الدولية المفتوحة للتريتاتلون بمشاركة 400 عداء من 24 بلدا .
كما توفقت في ان تكون دورة دولية معتمدة من الاتحاد الدولي للترياتلون ليتم احتساب النقاط المتحصل عليها في التصنيف العالمي الذي يتم حسب الدورات المعتمدة .

  
  
     
  
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