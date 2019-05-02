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الرابطة الثانية - مستقبل سليمان من اجل ضمان الصعود الى الرابطة الاولى وحوارات هامة في صراع البقاء

Jeudi 02 Mai 2019

Jeudi 02 Mai 2019
وات - يسعى مستقبل سليمان عندما يستضيف غدا امل جربة في اطار الجولة الختامية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم الى كسب نقاط الفوز التي تؤهله للصعود لاول مرة في تاريخه الى الرابطة الاولى.
ويذكر ان مستقبل سليمان، الذي يحتل حاليا صدارة المجموعة الاولى برصيد 45 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن منافسه الوحيد على بطاقة الصعود الاولمبي الباجي (42 ن) الذي يحل ضيفا على مستقبل المرسى، تكفيه نقطة التعادل من اجل ضمان الصعود.

وتتضمن الجولة الختامية للرابطة الثانية حوارات مباشرة في الصراع من اجل تفادي النزول ومنها بالخصوص لقاءي مستقبل وادي الليل (22 ن) مع اتحاد سليانة (20ن) وجمعية جربة (22ن) مع جمعية اريانة (22ن) في المجموعة الاولى.


وفي الصراع من اجل البقاء لحساب نفس المجموعة يحل النادي القربي صاحب المركز الاخير ب20 نقطة ضيفا على نادي اولمبيك مدنين السادس ب25 نقطة.

وكانت الجولة قبل الاخيرة قد افضت الى نزول نادي محيط قرقنة عن المجموعة الثانية الى الرابطة الثالثة فيما كان الهلال الرياضي الشابي ضمن صعوده الى الرابطة الاولى بصفة مبكرة.

كما ستشهد الجولة الختامية حوارات على غاية من الاهمية بالنسبة للفرق المهددة بالنزول في المجموعة الثانية وخاصة اولمبيك سيدي بوزيد (21ن) الذي يستضيف النجم الرادسي ونادي جبناينة (21 ن) الذي يحل ضيفا على نادي محيط قرقنة النازل الى الرابطة الثالثة وبدرجة اقل سبورتينغ بن عروس (23 ن) الذي يستقبل جندوبة الرياضية وامل حمام سوسة (24ن) الذي يلاقي على ارضه الملعب الصفاقسي.


وفي ما يلي البرنامج الكامل للجولة الختامية التي تقم غدا بداية من الساعة 15 و30:
- المجموعة الاولى:
في المرسى مستقبل المرسى - الاولمبي الباجي وليد البناني
في وادي الليل مستقبل وادي الليل - اتحاد سليانة هيثم القصعي
في سليمان مستقبل سليمان - امل جربة كريم الخميري
في صفاقس سكك الحديد الصفاقسي - الترجي الجرجيسي وليد العوني
في مدنين نادي اولمبيك مدنين - النادي القربي مجدي الحاج علي
في جربة حومة السوق جمعية جربة - جمعية اريانة رشدي قزقز


المجموعة الثانية
في بن عروس سبورتينغ بن عروس - جندوبة الرياضية يسري بوعلي
في منزل بورقيبة ملعب منزل بورقيبة - مستقبل القصرين حسام بالحاج علي
في حمام سوسة امل حمام سوسة - الملعب الصفاقسي سفيان قطاط
في صفاقس (دون حضور الجمهور) نادي محيط قرقنة - نادي جبنيانة وليد الجريدي
في سيدي بوزيد (دون حضور الجمهور) اولمبيك سيدي بوزيد - النجم الرادسي مجدي بلاغة
في قفصة قوافل قفصة - الهلال الشابي كريم محجوب.

  
  
     
  
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