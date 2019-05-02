رابطة الابطال (مازيمبي/الترجي) : وفد الترجي يتحول اليوم على متن طائرة عسكرية الى لوبومباشي

Jeudi 02 Mai 2019
وات - يتحول وفد الترجي الرياضي التونسي صباح اليوم الخميس على متن طائرة عسكرية إلى مدينة لوبومباشي (الكونغو الديمقراطية) لملاقاة فريق "مازيمبي" يوم السبت المقبل (س 14) لحساب اياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
وكان لقاء الذهاب في ملعب رادس انتهى بتفوق الترجي 1-صفر .
واجرى زملاء يوسف البلايلي اخر حصة تدريبية مساء امس الاربعاء تحت اشراف المدرب معين الشباني ومساعده مجدي التراوي .
وشارك في التدريبات الحارس رامي الجريدي بعد تماثله للشفاء في حين تخلف اللاعب الليبي حمدو الهوني الذي سيركن إلى راحة بثلاثة أسابيع بسبب الإصابة .
وسيتخلف عن رحلة الفريق الى لوبومباشي المهاجم الشاب رائد الفادع بسبب الاصابة .
ويدير المباراة الحكم الجنوب افريقي فيكتور غوميز .
وقد اختار معين الشعباني قائمة من 22 لاعبا لرحلة الكونغو ضمت معز بن شريفية وعلي الجمل ورامي الجريدي وسامح الدربالي وإيهاب المباركي وأمين المسكيني وأيمن بن محمد وحسين الربيع وشمس الدين الذوادي ومحمد علي اليعقوبي وخليل شمام وفوسيني كوليبالي وفرانك كوم وغيلان الشعلالي وسعد بقير وبلال الماجري وآدم الرجايبي ولوكوزا وأنيس البدري ويوسف البلايلي وياسين الخنيسي وهيثم الجويني .
وكان لقاء الذهاب في ملعب رادس انتهى بتفوق الترجي 1-صفر .
واجرى زملاء يوسف البلايلي اخر حصة تدريبية مساء امس الاربعاء تحت اشراف المدرب معين الشباني ومساعده مجدي التراوي .
وشارك في التدريبات الحارس رامي الجريدي بعد تماثله للشفاء في حين تخلف اللاعب الليبي حمدو الهوني الذي سيركن إلى راحة بثلاثة أسابيع بسبب الإصابة .
وسيتخلف عن رحلة الفريق الى لوبومباشي المهاجم الشاب رائد الفادع بسبب الاصابة .
ويدير المباراة الحكم الجنوب افريقي فيكتور غوميز .
وقد اختار معين الشعباني قائمة من 22 لاعبا لرحلة الكونغو ضمت معز بن شريفية وعلي الجمل ورامي الجريدي وسامح الدربالي وإيهاب المباركي وأمين المسكيني وأيمن بن محمد وحسين الربيع وشمس الدين الذوادي ومحمد علي اليعقوبي وخليل شمام وفوسيني كوليبالي وفرانك كوم وغيلان الشعلالي وسعد بقير وبلال الماجري وآدم الرجايبي ولوكوزا وأنيس البدري ويوسف البلايلي وياسين الخنيسي وهيثم الجويني .
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Par:mnasser57 (Austria )
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