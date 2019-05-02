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تحطم مروحية عسكرية جنوب شرقي الجزائر

Jeudi 02 Mai 2019

Jeudi 02 Mai 2019
الأناضول - الجزائر/حسان جبريل - تحطمت طائرة مروحية مخصصة للتدريب العسكري وأصيب طاقمها اليوم الخميس قرب مطار محافظة الوادي جنوب شرقي الجزائر الحدودية مع ليبيا.

وأفاد مصدر محلي للأناضول أن الحادث وقع صباح اليوم وتسبب بإصابة قائد المروحية ومساعده بحروح.


ولم ترد تفاصيل عن وضعية الجريحين.

كما لم يرد تعليق رسمي بعد من طرف السلطات الجزائرية (وزارة الدفاع).

وأظهرت صور نشرت على المنصات الإجتماعية هيكل الطائرة المحطمة وفرق إسعاف تقوم بتفقد المكان.

ونهاية مارس/آذار الماضي تحطمت طائرة عسكرية وقتل قائدها بمحافظة وهران الساحلية (غرب) خلال مهمة تدريب ليلية.

وقبلها بأسابيع تحطمت طائرة عسكرية خلال مهمة تدريبية بمحافظة تيارت غربي البلاد وقتل طاقمها المكون من فردين أحدهما برتبة ضابط.

  
  
     
  
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