تراجع أسعار النفط بضغط صعود مخزونات الخام الأمريكية

Jeudi 02 Mai 2019
الأناضول - محمد خبيصة - تراجعت أسعار النفط الآجلة في تعاملات الخميس، تحت ضغط بيانات أظهرت ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة صعدت بـ 9.9 ملايين برميل في الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 26 أبريل/ نيسان الماضي، إلى 470.6 مليون برميل.
وبحلول الساعة (06:07 تغ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/ تموز بنسبة 0.44 بالمائة أو 32 سنتا إلى 71.86 دولارا للبرميل.
كذلك، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.42 بالمائة أو 27 سنتا إلى 63.33 دولارا للبرميل.
ودفع هدوء التوترات السياسية قليلا في فنزويلا بعد محاولة انقلابية، نحو انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، إذ ينتج البلد الأمريكي اللاتيني 760 ألف برميل يوميا.
كما تسجل عقود النفط تراجعا، على الرغم من تشديد العقوبات الأمريكية النفطية على إيران حيز التنفيذ اليوم.
وفي 22 أبريل/نيسان الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف إعفاءات شراء النفط الإيراني، كانت حصلت عليها 8 بلدان في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، اعتبارا من 2 مايو/ أيار 2019.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة صعدت بـ 9.9 ملايين برميل في الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 26 أبريل/ نيسان الماضي، إلى 470.6 مليون برميل.
وبحلول الساعة (06:07 تغ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/ تموز بنسبة 0.44 بالمائة أو 32 سنتا إلى 71.86 دولارا للبرميل.
كذلك، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.42 بالمائة أو 27 سنتا إلى 63.33 دولارا للبرميل.
ودفع هدوء التوترات السياسية قليلا في فنزويلا بعد محاولة انقلابية، نحو انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، إذ ينتج البلد الأمريكي اللاتيني 760 ألف برميل يوميا.
كما تسجل عقود النفط تراجعا، على الرغم من تشديد العقوبات الأمريكية النفطية على إيران حيز التنفيذ اليوم.
وفي 22 أبريل/نيسان الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف إعفاءات شراء النفط الإيراني، كانت حصلت عليها 8 بلدان في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، اعتبارا من 2 مايو/ أيار 2019.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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