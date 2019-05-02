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قرطاج + تطلق الومضة الثانية لاضخم مسلسل في تاريخ الدراما التونسية ... مشاعر

Jeudi 02 Mai 2019

Jeudi 02 Mai 2019
باب نات - أطلقت قناة قرطاج+ الومضة الاشهارية الثانية لمسلسلها الرمضاني الضخم "مشاعر " الذي يعد من اقوى الإنتاجات الدرامية في تاريخ الاعمال التونسية.

و يظهر في الومضة الثانية ابرز نجوم التمثيل التونسيين و الجزائريين في مشاهد تجمع بين قوة الصورة و الاثارة و التشويق في عمل يبدو شبيها في احترافيته بالاعمال الدرامية العالمية و ينتظر ان يلقى نسبة مشاهدة عالية انطلاقا من اليوم الأول من شهر رمضان 2019.




  
  
     
  
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