قرطاج + تطلق الومضة الثانية لاضخم مسلسل في تاريخ الدراما التونسية ... مشاعر

Jeudi 02 Mai 2019



باب نات

- أطلقت قناة قرطاج+ الومضة الاشهارية الثانية لمسلسلها الرمضاني الضخم "مشاعر " الذي يعد من اقوى الإنتاجات الدرامية في تاريخ الاعمال التونسية.و يظهر في الومضة الثانية ابرز نجوم التمثيل التونسيين و الجزائريين في مشاهد تجمع بين قوة الصورة و الاثارة و التشويق في عمل يبدو شبيها في احترافيته بالاعمال الدرامية العالمية و ينتظر ان يلقى نسبة مشاهدة عالية انطلاقا من اليوم الأول من شهر رمضان 2019.