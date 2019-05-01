برشلونة يفوز على ليفربول بثلاثية نظيفة

Mercredi 01 Mai 2019



الأناضول

وضع فريق برشلونة الإسباني، الأربعاء، قدمًا في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وتغلب برشلونة على ضيفه ليفربول الإنجليزي بثلاثية نظيفة في ذهاب المربع الذهبي للبطولة القارية.وللتأهل إلى النهائي، يكفي برشلونة أو التعادل بأي نتيجة، أو الهزيمة بفارق ثلاثة أهداف بشرط أن تكون أكثر من 3-0 في لقاء الإياب.في الوقت الذي يحتاج فيه ليفربول للفوز في لقاء العودة الذي سيقام على أرضه ووسط جمهوره لانتزاع بطاقة العبور إلى النهائي القاري.جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي برشلونة حيث أحكم لاعبوه سيطرتهم على وسط الملعب في محاولة لتسجيل هدف التقدم.وجاءت الدقيقة 26 لتشهد هدف التقدم لبرشلونة عن طريق الأوروغوياني لويس سواريز الذي تلقى كرة أرضية داخل منطقة الجزاء سددها مباشرة في المرمى.وفشلت جميع محاولات ليفربول في إدراك التعادل، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بثلاثية نظيفة.وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث أحكم لاعبو ليفربول سيطرتهم على مجريات اللعب في رحلة بحث عن التعادل، قابله ميل أداء برشلونة للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.وتألق الحارس الألماني تير شتيغن حيث تصدى لفرصتين خطيرتين لليفربول الأولى من جيمس ميلنر والثانية من المصري محمد صلاح.وجاءت الدقيقة 75 لتشهد معها الهدف الثاني لبرشلونة عندما تلقى سواريز كرة داخل منطقة الجزاء سددها قوية لتصطدم بالعارضة، وتجد على إثرها الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك.ومن ضربة حرة مباشرة، أضاف ميسي الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة في الدقيقة 82.وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين خلال الدقائق المتبقية من اللقاء دون أن تتغير النتيجة، ليخرج برشلونة فائزًا باللقاء.