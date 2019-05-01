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المستقبل الرياضي بجمال يتوج بكاس تونس للرقبي

Mercredi 01 Mai 2019

Mercredi 01 Mai 2019
وات - توج المستقبل الرياضي بجمال حامل اللقب بكاس تونس للرقبي للاكابر للموسم الرياضي 2018-2019 اثر فوزه على نادي الرقبي بباجة 16-11 في مباراة الدور النهائي التي اقيمت يوم الاربعاء بالملعب الاولمبي بالمنزه.
وبذلك يضم المستقبل الرياضي بجمال الكاس الى البطولة ليتوج بثنائي الموسم.
وفي صنف الكبريات، عاد لقب كاس تونس للجمعية الرياضية النسائية بسوسة الجديدة بعد الفوز في الدور النهائي على فتيات الرقبي بجمال 10-7.



  
  
     
  
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