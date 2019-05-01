الدورة 37 لمهرجان المدينة من 10 إلى 31 ماي 2019

Mercredi 01 Mai 2019



وات

- تنطلق سهرات الدورة 37 لمهرجان المدينة يوم 10 ماي الجاري بعرض « للا » لأمينة الصرارفي بمدينة الثقافة بالعاصمة.وتتواصل النفحات الموسيقية لهذه التظاهرة الفنية الرمضانية، إلى غاية يوم 31 ماي الجاري متضمنة 16 عرضا موزعا على أربعة فضاءات ثقافية وهي مدينة الثقافة ودار لصرم والمسرح البلدي ودار حسين بمدينة تونس العتيثة.ومن أبرز سهرات مهرجان المدينة هذا العام حفل الفنان لطفي بوشناق (25 ماي) وسلاطين الطرب (22 ماي) والفنانة هالة المالكي (15 ماي) والفنانة ليلى حجيج (26 ماي) والفنانة زهرة الاجنف التي تعود بإنتاجاتها الجديدة في سهرة يوم 29 ماي.وفي ما يلي البرنامج الكامل لمهرجان المدينة في دورته الـ3710 ماي : عرض « للا » لأمينة الصرارفي بمدينة الثقافة11 ماي : سهرة طربية مع الفنانة درة بشير بدار لصرم12 ماي : سهرة موسيقية مع الفنانة نجوى العرفاوي بدار لصرم13 ماي : سهرة موسيقية مع فرقة فتحي زغندة بدار لصرم14 ماي : سهرة موسيقية مع رياض بوراوي بدار لصرم15 ماي : سهرة طربية مع الفنانة هالة المالكي بالمسرح البلدي16 ماي : عرض « خرجة سيدي بن عروس » بقصر خير الدين18 ماي : سهرة المالوف والأغنية التونسية بدار حسين19 ماي : عرض كافي شانطا لمنجية بن يحي بباب سويقة20 ماي : عرض الفرقة النحاسية « براس من نحاس » بدار حسين21 ماي : سهرة موسيقية مع نادي « الأصيل » بدار حسين22 ماي : سهرة « سلاطين الطرب » من سوريا بمدينة الثقافة23 ماي : سهرة موسيقية مع الفنان الزين الحداد بدار حسين25 ماي : سهرة مع الفنان لطفي بوشناق بمدينة الثقافة26 ماي : سهرة مع الفنانة ليلى حجيج بالمسرح البلدي29 ماي : سهرة مع الفنانة زهرة لجنف31 ماي : سهرة العود مع راغب ورغلي بدار حسين