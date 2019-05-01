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قافلة تضامنية من جمعية احباء الترجي الرياضي لفائدة عائلات جرحى وضحايا حادث السبالة

Mercredi 01 Mai 2019

Mercredi 01 Mai 2019
وات - حلت يوم الاربعاء قافلة تضامنية بمنطقة البلاهدية من معتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد نظمتها جمعية احباء الترجي الرياضي التونسي لفائدة عائلات ضحايا حادث السبالة الذي جد صباح السبت واسفر عن 12 قتيلا و 20 جريحا.

واوضح عز الدين عجمي رئيس جمعية احباء الترجي الرياضي التونسي في تصريح لمراسل "وات" ان هذه البادرة تهدف بالاساس الى مواساة اهالي منطقة البلاهدية والوقوف الى جانبهم في هذا المصاب ودعمهم معنويا وماديا.


وبين انه سيتم التباحث مع الاهالي حول طرق مساعدتهم في بعث بعض المشاريع الصغرى في الفلاحة وتربية الماشية وايضا توزيع بعض الات الخياطة والتطريز لضمان استقرار فتيات المنطقة وتجنيبهم العمل في الضيعات البعيدة.

  
  
     
  
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