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طائرة خاصة للزمالك في تنقله الى تونس لملاقاة النجم الساحلي باياب كاس الكونفدراية

Mercredi 01 Mai 2019

Mercredi 01 Mai 2019
وات - اعلن مرتضي منصور رئيس الزمالك المصري عن موافقته على سفر الفريق الأول لكرة القدم إلى تونس الجمعة المقبل على متن طائرة خاصة وذلك لملاقاة النجم الساحلي يوم الاحد القادم بالملعب الاولمبي بسوسة لحساب اياب الدور نصف النهائي لكاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.
وذكر الموقع الرسمي للزمالك على شبكة الانترنت ان هذا القرار ياتي في اطار "توفير الراحه لبعثة الفريق قبل مواجهة النجم الساحلي".
وكانت مباراة الذهاب التى أقيمت بملعب برج العرب بالإسكندرية قد انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله محمود عبد المنعم كهربا.



  
  
     
  
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