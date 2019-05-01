بريطانيا.. سجن مؤسس ''ويكيليكس'' 50 أسبوعًا لخرقه ''شروط الكفالة''

Mercredi 01 Mai 2019



الأناضول

قضت محكمة بريطانية، الأربعاء، بسجن مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، 50 أسبوعًا بتهمة "انتهاك شروط الإفراج عنه بكفالة" في 2012، بطلبه اللجوء لدى سفارة الإكوادور لدى لندن.والشهر الماضي، أدان القضاء البريطاني أسانج بتلك التهمة - وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة عام واحد - وذلك بعد ساعات من اعتقاله من سفارة الإكوادور، التي لجأ إليها 7 سنوات.وبحسب الشرطة البريطانية، جرى التوقيف بموجب مذكرة صادرة من القضاء البريطاني في حزيران/ يونيو 2012 لعدم مثوله أمام المحكمة، وأيضا بموجب "طلب تسليم" أمريكي، وفق الشرطة البريطانية.وكانت الخطوة معطلة نظرا لإقامة "أسانج" بسفارة الإكوادور منذ ذلك التاريخ، بموجب منحه حق اللجوء بها، قبل سحب هذا الحق منه.وسيمثل أسانج مجددا أمام محكمة "وستمنستر"، الخميس، للنظر بشأن طلب الولايات المتحدة تسليمه.وأسانج كان يقيم منذ 2012، داخل سفارة الإكوادور، خشية أن يتم ترحيله إلى الولايات المتحدة في حالة مغادرته مقر السفارة.وفي تصريح سابق، قال رئيس الإكوادور لينين مورينو، إنه يفضل لمؤسس موقع "ويكيليكس" أن يسلم نفسه للسلطات، بسبب الكلفة التي تدفعها الإكوادور لمنحه حق اللجوء.