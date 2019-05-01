عبد الحميد الجلاصي: عامل بكلية منوبة مورط في العملية أقام ''مشوى'' إحتفالا بالاعتداء بالعنف

Mercredi 01 Mai 2019
باب نات - قال القيادي في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي في مداخلة على قناة الزيتونة ان عاملا بكلية منوبة مورط في عملية الاعتداء التي تعرض لها داخل الحرم الجامعي.
واضاف الجلاصي " هذا العامل أقام "مشوى" إحتفالا بالاعتداء بالعنف وكانه حرر القدس.
وتابع عبد الحميد الجلاصي " هنالك من الطلبة من يعتبرون كلية منوبة "منزلهم" مضيفا " اعتقد ان الكلية مرفق عمومي ملك للجميع.
وكان طلبة الاتحاد العام لطلبة تونس عمد صباح الجمعة 26 أفريل 2019 الى طرد القيادي بحركة النهضة وعضو مجلس الشورى عبد الحميد الجلاصي من كلية الأداب بمنوبة أثناء حضوره ندوة علميّة بالجامعة.
كما تمّ الاعتداء على عبد الحميد الجلاصي بالعنف.
واضاف الجلاصي " هذا العامل أقام "مشوى" إحتفالا بالاعتداء بالعنف وكانه حرر القدس.
وتابع عبد الحميد الجلاصي " هنالك من الطلبة من يعتبرون كلية منوبة "منزلهم" مضيفا " اعتقد ان الكلية مرفق عمومي ملك للجميع.
وكان طلبة الاتحاد العام لطلبة تونس عمد صباح الجمعة 26 أفريل 2019 الى طرد القيادي بحركة النهضة وعضو مجلس الشورى عبد الحميد الجلاصي من كلية الأداب بمنوبة أثناء حضوره ندوة علميّة بالجامعة.
كما تمّ الاعتداء على عبد الحميد الجلاصي بالعنف.
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Par:Zeitounien (Tunisia )
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