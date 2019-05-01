كاس امم افريقيا 2019 - خماسي التحكيم التونسي يجتاز بنجاح الاختبار البدني و الطبي

Mercredi 01 Mai 2019
وات - اجتاز خماسي التحكيم التونسي بنجاح الاختبار البدني "ويرنر" وبعد الاختبار الطبي وذلك خلال التربص المنعقد بالمغرب والخاص بالحكام المرشحين لإدارة مباريات نهائيات كأس افريقيا للأمم 2019 بمصر .
ويذكر أن الاتحاد الافريقي اختار من تونس في القائمة الأولية للحكام المرشحين لادارة "كان" مصر 2019 ثلاثة حكام دوليين وهم صادق السالمي ويوسف السرايري وهيثم قيراط وحكمين مساعدين دوليين هما يامن الملوشي وأنور هميلة للمشاركة في التربص الإعدادي لحكام كأس أمم إفريقيا 2019 بمدينة الرباط المغربية .
ويذكر أن الاتحاد الافريقي اختار من تونس في القائمة الأولية للحكام المرشحين لادارة "كان" مصر 2019 ثلاثة حكام دوليين وهم صادق السالمي ويوسف السرايري وهيثم قيراط وحكمين مساعدين دوليين هما يامن الملوشي وأنور هميلة للمشاركة في التربص الإعدادي لحكام كأس أمم إفريقيا 2019 بمدينة الرباط المغربية .
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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