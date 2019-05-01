انطلاق حفل تتويج إمبراطور اليابان

Mercredi 01 Mai 2019



باب نات/سبوتنيك

- أنطلق اليوم الأربعاء، مراسيم تتويج إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو. وفقاً لوسائل إعلام يابانية.وانتهى الثلاثاء حكم الإمبراطور الياباني أكيهيتو بعد تخليه عن عرشه لابنه الأكبر الأمير ناروهيتو الذي يصبح الإمبراطور رقم 126 للبلاد. وستكون هذه المرة الأولى خلال قرنين التي يتنازل فيها إمبراطور ياباني عن العرش وهو على قيد الحياة.