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النادي الافريقي يقرر الشروع في فسخ عقود بعض اللاعبين ويدعو لعقد جلسة عامة خارقة للعادة و اخرى تقييمية

Mercredi 01 Mai 2019

Mercredi 01 Mai 2019
وات - قررت الهيئة المديرة للنادي الافريقي الشروع في فسخ عقود بعض اللاعبين وتحديد قائمة في اللاعبين الذين سيغادرون النادي اثر نهاية الموسم على سبيل الاعارة او التفريط النهائي كما جاء في بلاغ صادر عن الهيئة مساء امس انه تقرر اعفاء اعضاء الهيئة المديرة للنادي من مهامهم التنفيذية مع الحفاظ على صفاتهم كاعضاء وتكوين هيئة تنفيذية خلال الاسبوع الجاري سيتم الاعلان عن تركيبتها بداية من الاسبوع المقبل.

كما تقرر فتح باب الانخراطات بداية من 1 جويلية المقبل والدعوة الى عقد جلسة عامة خارقة للعادة لتنقيح القانون الاساسي للجمعية وتمت الدعوة لعقد جلسة عامة تقييمية تلتئم في الفترة من 15 الى 30 جويلية يتم خلالها عرض التقريرين الادبي والمالي للمواسم الرياضية الماضية بداية من موسم 2014-2015 الى الموسم الجاري على المصادقة.


واوضحت الهيئة ان النتائج الرياضية الحالية كانت دون تطلعات النادي مشيرة الى ان هذه القرارات اتخت " تبعا للظروف التي عاشها النادي خلال الموسم الحالي من ضخامة حجم النزاعات والعقوبات التي تمت تسويتها ومن شح في الموارد الذاتية وحجم الديون المستوجب خلاصها في القريب العاجل ".


  
  
     
  
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