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مونبيليه يهزم باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

Mardi 30 Avril 2019

Mardi 30 Avril 2019
الأناضول - إبراهيم محمود - حقق فريق مونبيليه، الثلاثاء، فوزا هاما على ضيفه باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين للدوري الفرنسي لكرة القدم.

أحرز ثلاثية مونبيليه، بريسنال كيمبيمبي لاعب سان جيرمان بالخطأ في مرماه وأندي ديلورت والسنغالي سليمان كامارا في الدقائق 21 و80 و85 من زمن اللقاء.


فيما جاء هدفا باريس سان جيرمان عن طريق الكاميروني أمبرويسي أيونغو لاعب مونبيليه بالخطأ في مرماه والأرجنتيني أنخيل دي ماريا في الدقيقتين 12 و62 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد باريس سان جيرمان (بطل السمابقة رسميا) عند 84 نقطة في الصدارة، بفارق 16 نقطة عن ليل.

فيما ارتقى مونبيليه للمركز الخامس برصيد 54 نقطة بفارق الأهداف عن مارسيليا، و5 نقاط خلف سانت إيتيان (الرابع).

ويحمل باريس سان جيرمان لقب النسختين الحالية والماضية، بينما يعد سانت إيتيان أكثر الفرق تتويجا باللقب في 10 مناسبات.

  
  
     
  
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