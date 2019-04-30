دورة ايستوريل للتنس - مالك الجزيري الى الدور ثمن النهائي

Mardi 30 Avril 2019



وات

- فاز لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 75 عالميا على الشيلي نيكولاس جاري 2-1 (6-3 و3-6 و6-4) اليوم الثلاثاء في الدور السادس عشر من دورة ايستوريل البرتغالية.وسيلاقي الجزيري في الدور ثمن النهائي الفائز من مباراة الارجنتيني ليوناردو ماير (62 عالميا) والصربي دوزان ليوفيتش (23 عالميا).