دورة ايستوريل للتنس - مالك الجزيري الى الدور ثمن النهائي

Mardi 30 Avril 2019
وات - فاز لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 75 عالميا على الشيلي نيكولاس جاري 2-1 (6-3 و3-6 و6-4) اليوم الثلاثاء في الدور السادس عشر من دورة ايستوريل البرتغالية.
وسيلاقي الجزيري في الدور ثمن النهائي الفائز من مباراة الارجنتيني ليوناردو ماير (62 عالميا) والصربي دوزان ليوفيتش (23 عالميا).
وسيلاقي الجزيري في الدور ثمن النهائي الفائز من مباراة الارجنتيني ليوناردو ماير (62 عالميا) والصربي دوزان ليوفيتش (23 عالميا).
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