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دورة ايستوريل للتنس - مالك الجزيري الى الدور ثمن النهائي

Mardi 30 Avril 2019

Mardi 30 Avril 2019
وات - فاز لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 75 عالميا على الشيلي نيكولاس جاري 2-1 (6-3 و3-6 و6-4) اليوم الثلاثاء في الدور السادس عشر من دورة ايستوريل البرتغالية.
وسيلاقي الجزيري في الدور ثمن النهائي الفائز من مباراة الارجنتيني ليوناردو ماير (62 عالميا) والصربي دوزان ليوفيتش (23 عالميا).



  
  
     
  
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