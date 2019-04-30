المخرج عبد اللطيف كشيش يعود إلى مهرجان كان السينمائي للمنافسة على السعفة الذهبية (نجيب عياد)

Mardi 30 Avril 2019



وات

- يعود المخرج التونسي-الفرنسي عبد اللطيف كشيش إلى مهرجان كان السينمائي في دورته الثانية والسبعين (14-25 ماي 2019)، بعد 6 سنوات من الغياب عن هذا الحدث السينمائي العالمي، ليسجّل حضوره بين المخرجين العالميين الكبار للمنافسة على جائزة السعفة الذهبية، وذلك بفيلمه الجديد " Intermezzo".وأكد السينمائي نجيب عياد مدير أيام قرطاج السينمائية في اتصال مع "وات" ما نشره موقع RTL وتناقلته عنه بعض وسائل الإعلام الفرنسية بخصوص موافقة هيئة تنظيم مهرجان كان على إلحاق هذا الشريط السينمائي وقبول مشاركته ضمن أفلام المسابقة الرسمية، علما أن موقع المهرجان لم ينشر إلى حد الآن تأكيد حضور هذا الفيلم على قائمة بقية الأفلام المشاركة في الدورة الثانية والسبعين للمهرجان.والفيلم الجديد " Intermezzo" المشارك في المسابقة الرسمية، هو روائي طويل وهو يمثل الجزء الثاني من فيلم "مكتوب حبي" الذي أنتجه في مارس 2018.وكان عبد اللطيف كشيش قد فاز بجائزة السعفة الذهبية عن فيلمه "حياة أديل" سنة 2013.والمخرج عبد اللطيف كشيش هو من مواليد سنة 1960 بتونس.انتقل مع عائلته ليقيم بفرنسا منذ طفولته، وبدأ مسيرته الفنية كممثل مسرحي وسينمائي، قبل أن يخوض غمار الإخراج السينمائي.ويحمل كشيش في رصيده خمسة أفلام هي "خطأ فولتار" (2000) و"المراوغة (2004) و"كسكسي بالبوري " (2007)، و"فينوس السوداء" (2010) و"حياة أديل" (2013) و"مكتوب حبي" (2018).