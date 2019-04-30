خبير الماني يتفقد ارضية ملاعب كرة القدم في عدد من مدن البلاد

Mardi 30 Avril 2019



وات

- كلفت الجامعة التونسية لكرة القدم خبيرا ألمانيا لتفقد ارضية عدد من الملاعب في عدد من مدن البلاد وقد إنطلق الخبير في جولة التفقد منذ يوم السبت الماضي لزيارة ملاعب بنزرت وباجة والمنستير وصفاقس وقابس ورادس.وسيزور ايضا عددا من الملاعب في بوسالم و جندوبة والكاف و يندرج ذلك ضمن مشروع شامل يتضمن جردا للمشاكل التي تعيق كرة القدم في جهة الشمال الغربي والحلول الكفيلة بتجاوزها.وتاتي المبادرة حسب جامعة كرة القدم في اطار سعي الجامعة إلى توسيع الاستشارة في تقييم حالة الأرضية المعشبة لعدد من الملاعب في مختلف جهات البلاد .وكانت الجامعة كلفت في فترة سابقة خبيرا فرنسيا اطلع على ارضية عدد من الملاعب .