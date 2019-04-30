Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Al Wail Al Wail  

خبير الماني يتفقد ارضية ملاعب كرة القدم في عدد من مدن البلاد

Mardi 30 Avril 2019

Mardi 30 Avril 2019
وات - كلفت الجامعة التونسية لكرة القدم خبيرا ألمانيا لتفقد ارضية عدد من الملاعب في عدد من مدن البلاد وقد إنطلق الخبير في جولة التفقد منذ يوم السبت الماضي لزيارة ملاعب بنزرت وباجة والمنستير وصفاقس وقابس ورادس.

وسيزور ايضا عددا من الملاعب في بوسالم و جندوبة والكاف و يندرج ذلك ضمن مشروع شامل يتضمن جردا للمشاكل التي تعيق كرة القدم في جهة الشمال الغربي والحلول الكفيلة بتجاوزها.


وتاتي المبادرة حسب جامعة كرة القدم في اطار سعي الجامعة إلى توسيع الاستشارة في تقييم حالة الأرضية المعشبة لعدد من الملاعب في مختلف جهات البلاد .
وكانت الجامعة كلفت في فترة سابقة خبيرا فرنسيا اطلع على ارضية عدد من الملاعب .

  
  
     
  
festival-76b6bdaffa59e206842a56c913e09db0-2019-04-30 17:10:07






0 de 0 commentaires pour l'article 181533



En continu

الثلاثاء 30 أفريل 2019 | 24 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:34 19:09 16:02 12:24 05:26 03:48
17°
 17° % 55 :الرطــوبة
تونــس 10°
6.7 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
17°-1021°-1223°-1424°-1422°-15
  • Avoirs en devises
    13075,1

  • (29 avril)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,36018 DT        1$ =3,00405 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 avril)   264,3 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556646285|181533 627|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires