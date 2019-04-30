Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Fet El Miaad  

نواحة مجلس النواب

Mardi 30 Avril 2019

Mardi 30 Avril 2019
مرتجى محجوب

هل ننتظر من نائبات و نواب الشعب ان يتقدموا بالتعازي على أثر كل فاجعة و ان يبدوا لنا مدى تاثرهم و تعاطفهم مع عائلات الضحايا أم ان دورهم الأساسي هو محاسبة المسؤولين و تقديم مشاريع القوانين الكفيلة بمعالجة الهنات و النقائص و تحسين الاوضاع .


أن يعترف بعض النواب بعجزهم عن القيام بادوارهم المنوطة بعهدتهم فذلك ادهى و أمر ، اذ ماذا ينتظرون ليتقدموا باستقالتهم امام عموم الشعب وان يرجعوا امانة لم يعطوها حق قدرها و ان خلفهم من هو اعجز منهم كما تنص عليه قوانين الانتخابات .

أما الحكومة الحالية والمسنودة اساسا من حركة النهضة ومن مجموعة من المتسلقين و الانتهازيين ، فلست اترقب منها اصلاحا و لا انجازا .
هي حكومة ينطبق على اعضاءها صفة الصم و البكم و العمي فهم لا يفقهون .

أما شعبي الكريم ، فعيب علينا ان نواصل الفرجة على كوارث و ماسي الوطن من دون أن نحرك ساكنا ،
و الى اللقاء في كارثة أخرى لا قدر الله.
و لا حول و لا قوة الا بالله .

  
  
     
  
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