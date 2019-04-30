رئيس الجمهورية يكرّم فريق النجم الرياضي

Mardi 30 Avril 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الثلاثاء 30 أفريل 2019 بقصر قرطاج، وفدًا عن فريق النجم الرياضي الساحلي يتقدّمه رئيس النادي رضا شرف الدين.وجدّد رئيس الدولة تهانيه للاعبي النجم الرياضي الساحلي فرعي كرة القدم وكرة اليد وطاقميهما الفني والإداري اثر تتويجهما بكأس زايد للأندية الأبطال في كرة القدم وبطولة افريقيا للأندية الفائزة بالكأس لكرة اليد، معربا عن تقديره لمثابرتهم ومجهوداتهم المبذولة لتحقيق الانتصارات ورفع الراية الوطنية في المحافل الرياضية العربية والإقليميّة والدوليّة.وتولّى رئيس الجمهورية بالمناسبة منح السيد رضا شرف الدين الصنف الثاني من الوسام الوطني للاستحقاق الرياضي تقديرًا لتميّزه في تسيير جمعية النجم الرياضي الساحلي وإسهامه في إشعاع الرياضة التونسيّة.حضر الموكب وزيرة شؤون الشباب والرياضة سنية بالشيخ ورئيس الجامعة التونسيّة لكرة القدم وديع الجريء ورئيس الجامعة التونسيّة لكرة اليد مراد المستيري.