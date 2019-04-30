التونسي حمدي الحرباوي ثاني افضل لاعب عربي في البطولة البلجيكية

Mardi 30 Avril 2019
وات - احرز مهاجم زولت واريغين البلجيكي التونسي حمدي الحرباوي لقب ثاني افضل لاعب عربي لجائزة "الاسد البلجيكي 2019 " التي تسند لافضل لاعب عربي في البطولة البلجيكية امام مدافع لاغونتواز التونسي ديلان برون.
وعاد اللقب الى متوسط ميدان نادي ستاندار دو لياج المغربي المهدي كارسيلا الذي سبق له ان توج بجائزة "الاسد البلجيكي " سنتي 2015 و2018.
وكان الحرباوي الذي يتصدر ترتيب افضل الهدافين في البطولة البجليكية ب23 هدفا احرز جائزة الاسد البجليكي سنتي 2013 و2014 عندما كان يلعب في صفوف فريق لوكرن.
وعاد اللقب الى متوسط ميدان نادي ستاندار دو لياج المغربي المهدي كارسيلا الذي سبق له ان توج بجائزة "الاسد البلجيكي " سنتي 2015 و2018.
وكان الحرباوي الذي يتصدر ترتيب افضل الهدافين في البطولة البجليكية ب23 هدفا احرز جائزة الاسد البجليكي سنتي 2013 و2014 عندما كان يلعب في صفوف فريق لوكرن.
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