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كاس تونس لكرة اليد - رفض احتراز مكارم المهدية ونادي ساقية الزيت في نصف النهائي

Mardi 30 Avril 2019

Mardi 30 Avril 2019
وات - قررت اللجنة المركزية لفض النزاعات صلب الجامعة التونسية للعبة رفض الاحتراز الذي تقدمت به جمعية مكارم المهدية خلال لقاء الدور ربع النهائي لكاس تونس امام نادي ساقية الزيت يوم 20 افريل الجاري واقرار النتيجة الحاصلة على الميدان (25-17 لفائدة ساقية الزيت).
وبذلك يكون فريق ساقية الزيت الفريق المتاهل رسميا للدور نصف النهائي المقرر يوم 18 ماي القادم امام نسر طبلبة فيما سيواجه الترجي الرياضي فريق النجم الساحلي.

وكانت جمعية مكارم المهدية تقدمت خلال لقاء الدور ربع النهائي لكاس تونس الذي دار بقاعة ساقية الزيت يوم 20 افريل الجاري باحتراز ضد تاهيل ومشاركة لاعب ساقية الزيت بلال التركي باعتبار انه تمت اعارته الى فريق الزلفى السعودي وقد شارك معه في عدة مقابلات رياضية .

واوضحت ان اللاعب قد انتقل بصفته لاعبا هاويا في غضون الموسم الرياضي الحالي بما يجعله منتميا الى النادي المذكور بموجب عملية انتقال نهائي وانه رجع لتعزيز صفوف فريقه بعد انقضاء الاجل القانوني الاقصى المعتمد في مجال انتقالات اللاعبين وهو 10 جانفي 2019 دون ان يكون حاملا لاية بطاقة انتقال دولية قد تكون سلمت له قبل فوات الاجل القانوني.

واعتبرت اللجنة المركزية لفض النزاعات انه كان يتعين على فريق مكارم المهدية الطعن في الاخطاء والتجاوزات المرتكبة من خلال اتباع الية الاثارة بصفة حصرية دون امكانية الطعن في ذلك باي وسيلة تشكي اخرى بما في ذلك وسيلة الاحتراز.

وفي ما يلي برنامج الدور نصف النهائي
يوم السبت 18 ماي 2019
اكابر الترجي الرياضي - اللنجم الساحلي نسر طبلبة - نادي ساقية الزيت

كبريات الجمعية النسائية بطلبلة - الجمعية النسائية بصفاقس
النادي الافريقي - الجمعية النسائية بالمهدية.

  
  
     
  
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