كاس تونس لكرة اليد - رفض احتراز مكارم المهدية ونادي ساقية الزيت في نصف النهائي

Mardi 30 Avril 2019
وات - قررت اللجنة المركزية لفض النزاعات صلب الجامعة التونسية للعبة رفض الاحتراز الذي تقدمت به جمعية مكارم المهدية خلال لقاء الدور ربع النهائي لكاس تونس امام نادي ساقية الزيت يوم 20 افريل الجاري واقرار النتيجة الحاصلة على الميدان (25-17 لفائدة ساقية الزيت).
وبذلك يكون فريق ساقية الزيت الفريق المتاهل رسميا للدور نصف النهائي المقرر يوم 18 ماي القادم امام نسر طبلبة فيما سيواجه الترجي الرياضي فريق النجم الساحلي.
وكانت جمعية مكارم المهدية تقدمت خلال لقاء الدور ربع النهائي لكاس تونس الذي دار بقاعة ساقية الزيت يوم 20 افريل الجاري باحتراز ضد تاهيل ومشاركة لاعب ساقية الزيت بلال التركي باعتبار انه تمت اعارته الى فريق الزلفى السعودي وقد شارك معه في عدة مقابلات رياضية .
واوضحت ان اللاعب قد انتقل بصفته لاعبا هاويا في غضون الموسم الرياضي الحالي بما يجعله منتميا الى النادي المذكور بموجب عملية انتقال نهائي وانه رجع لتعزيز صفوف فريقه بعد انقضاء الاجل القانوني الاقصى المعتمد في مجال انتقالات اللاعبين وهو 10 جانفي 2019 دون ان يكون حاملا لاية بطاقة انتقال دولية قد تكون سلمت له قبل فوات الاجل القانوني.
واعتبرت اللجنة المركزية لفض النزاعات انه كان يتعين على فريق مكارم المهدية الطعن في الاخطاء والتجاوزات المرتكبة من خلال اتباع الية الاثارة بصفة حصرية دون امكانية الطعن في ذلك باي وسيلة تشكي اخرى بما في ذلك وسيلة الاحتراز.
وفي ما يلي برنامج الدور نصف النهائي
يوم السبت 18 ماي 2019
اكابر الترجي الرياضي - اللنجم الساحلي نسر طبلبة - نادي ساقية الزيت
كبريات الجمعية النسائية بطلبلة - الجمعية النسائية بصفاقس
النادي الافريقي - الجمعية النسائية بالمهدية.
وبذلك يكون فريق ساقية الزيت الفريق المتاهل رسميا للدور نصف النهائي المقرر يوم 18 ماي القادم امام نسر طبلبة فيما سيواجه الترجي الرياضي فريق النجم الساحلي.
وكانت جمعية مكارم المهدية تقدمت خلال لقاء الدور ربع النهائي لكاس تونس الذي دار بقاعة ساقية الزيت يوم 20 افريل الجاري باحتراز ضد تاهيل ومشاركة لاعب ساقية الزيت بلال التركي باعتبار انه تمت اعارته الى فريق الزلفى السعودي وقد شارك معه في عدة مقابلات رياضية .
واوضحت ان اللاعب قد انتقل بصفته لاعبا هاويا في غضون الموسم الرياضي الحالي بما يجعله منتميا الى النادي المذكور بموجب عملية انتقال نهائي وانه رجع لتعزيز صفوف فريقه بعد انقضاء الاجل القانوني الاقصى المعتمد في مجال انتقالات اللاعبين وهو 10 جانفي 2019 دون ان يكون حاملا لاية بطاقة انتقال دولية قد تكون سلمت له قبل فوات الاجل القانوني.
واعتبرت اللجنة المركزية لفض النزاعات انه كان يتعين على فريق مكارم المهدية الطعن في الاخطاء والتجاوزات المرتكبة من خلال اتباع الية الاثارة بصفة حصرية دون امكانية الطعن في ذلك باي وسيلة تشكي اخرى بما في ذلك وسيلة الاحتراز.
وفي ما يلي برنامج الدور نصف النهائي
يوم السبت 18 ماي 2019
اكابر الترجي الرياضي - اللنجم الساحلي نسر طبلبة - نادي ساقية الزيت
كبريات الجمعية النسائية بطلبلة - الجمعية النسائية بصفاقس
النادي الافريقي - الجمعية النسائية بالمهدية.
En continu
- 02:10 حفتر يــــــا .....
- Hier 22:09 وزير السياحة يستقبل الكوميدي ''اسماعين''
- Hier 19:01 اريانة: استقالة جماعية للمجلس البلدي بسكرة
- Hier 18:39 Tunisie : manifestations à Sidi Bouzid
- Hier 18:25 جندوبة : احتفالية يوم الكاتب
- Hier 17:56 تونس تحتضن القمة الثانية لمجموعة حوار 5+5
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:34
|19:09
|16:02
|12:24
|05:26
|03:48
|
20°
|22°
|% 34
|:الرطــوبة
|تونــس
|11°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|22°-11
|21°-12
|23°-15
|24°-17
|19°-14
Follow @babnet_Tunisie
( 61 662) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 55 770) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 51 950) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 48 432) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 47 133) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 331) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 100) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 544) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 205) عبير موسى امام القضاء
( 36 252) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 34 001) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 243) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 32 538) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 31 534) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 29 934) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 29 287) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 28 948) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 293) نوفل الورتاني يجمّع العائلة
( 28 232) لطفي العبدلي يعلّق على ''صبيانيا
( 28 173) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
Par:MedTunisie (Tunisia )
Sur: منوبة : إصابة ستة ركاب في اصطدام شاحنة ثقيلة بحافلة نقل عمومي في الجديددة