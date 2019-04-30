تقديم موعد تنظيم أيام قرطاج السينمائية تفاديا لتزامنها مع الانتخابات (نجيب عياد)

Mardi 30 Avril 2019



وات

- قرّرت الهيئة المديرة لأيام قرطاج السينمائية تقديم موعد تنظيم هذه التظاهرة في دورتها الثلاثين لتقام من 26 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2019، بعد أن كانت قد أعلنت سابقا عقدها من 2 إلى 9 نوفمبر 2019.وأفاد المدير العام لأيام قرطاج السينمائية نجيب عيّاد، في اتصال هاتفي مع (وات) صباح الثلاثاء، أن قرار الهيئة المديرة للأيام المتعلّق بتقديم موعد المهرجان، جاء بناءً على تزامن التاريخ الذي تمّ الإعلان عنه سابقا، مع موعد الحملة الانتخابية المخصّصة للانتخابات الرئاسية التي ستقام يوم 17 نوفمبر القادم.وأعلن نجيب عياد، الذي تمّ تعيينه على رأس الإدارة العامة لأيام قرطاج السينمائية للدورة الثالثة على التوالي، عن فتح باب الترشحات للمشاركة في دورة السنة الحالية، أمام المنتجين والمخرجين السينمائيين بداية من يوم غد الأربعاء 1 ماي، على أن تغلق الترشحات الخاصة بأفلام المسابقة الرسمية والأفلام خارج المسابقة يوم 15 أوت المقبل، ويوم 1 سبتمبر أمام المشاركين في قسم "شبكة المنتجين" الخاصة بأصحاب المشاريع السينمائية.وأكد المنتج نجيب عياد على أن الدورة الحالية ستحافظ على خصوصياتها وتوجهاتها التي انتهجتها خلال الدورتين الماضيتين، لا سيما استضافة 4 دول ضمن قسم "سينما تحت المجهر" من الوطن العربي وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.تجدر الإشارة إلى أن هذه التظاهرة السينمائية العريقة، أسسها السينمائي الطاهر شريعة سنة 1966. وكانت تنتظم مرّة كلّ سنتين منذ تأسيسها إلى حدود سنة 2015، حيث أصبحت سنوية.وأشرف المنتج إبراهيم اللطيف عليها في دورتيها السادسة والعشرين والسابعة والعشرين (2015 و2016)، قبل أن يتولى المنتج نجيب عياد الإشراف على إدارتها للعام الثالث على التوالي (2017 و2018 و2019).