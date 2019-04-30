140 مبارزة من 29 بلدا ستشاركن في دورة كاس العالم لسيف المبارزة للسيدات بتونس

Mardi 30 Avril 2019
وات - اوضحت زائدة الدغري رئيسة الجامعة التونسية للمبارزة ان تونس ستنظم كاس العالم لاختصاص "صابر" سيف المبارزة للسيدات و للفرق من 10 الى 12 ماي 2019 مشيرة الى ان التصفيات ستقام بقصر الرياضة بالمنزه بينما ستقام مباريات الدور النهائي باحد نزل الضاحية الشمالية.
واكدت الدغري في تصريح لوكالة (وات) ان 140 مبارزة تمثلن 29 بلدا ستشاركن في كاس العالم بتونس فضلا عن اعضاء الطواقم الطبية والفنية والادارية للمنتخبات المشاركة.
وسيكون المنتخب النسائي التونس ممثلا بمبارزات حققن نتائج طيبة في بطولة العالم للصغريات والوسطيات في بولونيا ومنهن الشابة ياسمين دغفوس كما ستشارك في البطولة عزة بسباس التي تعافت من اصابتها وخاضت منافسات الدورة الولية بسيول .
واكدت الدغري على ان كاس العالم التي تستضيفها تونس هي اول دورة ترشيحية لدورة الالعاب الاولمبية 2020 في اختصاص "صابر" سيدات مضيفة ان التظاهرة ستكون ايضا مناسبة لمزيد التعريف بالمعالم الثقافية والاثرية والسياحية بتونس مشيرة الى ان شخصيات عربية وافريقية ودولية في رياضة المبارازة ستكون حاضرة بتونس.
واوضحت زائدة الدغري من جهة اخرى ان المكتب الجامعي للمبارزة الذي تم انتخابه عام 2016 يسعى جاهدا الى تعزيز حضور المبارزة التونسية على الصعيد القاري والدولي من خلال استضافة عدة تظاهرات بتونس بعد غياب لسنوات عديدة حيث غابت التظاهرت الافريقية العالمية في رياضة المبارازة عن تونس منذ عام 2010 كما غابت البطولات العربية مند 2007 ولاحظت ان الجامعة استعادت ثقة الهياكل الدولية والقارية في قدرة تونس على استضافة عدد من البطولات بفضل مناخ الاستقرار وتميز رياضييات النخبة التونسيات في البطولات الدولية حيث تم منح تونس شرف تنظيم كاس العالم للمبارزة اختصاصا "صابر" خلال سنوات 2017 و2018 و2019 و2020 كما نظمت تونس االبطولة الافريقية لعام 2018 وستنظم دورة 2020 فيما كلف الاتحاد العربي للمبارزة الجامعة بتنظيم البطولة العربية للاكابر في ديسمبر 2018 وكذلك البطولة العربية للاصاغر والاوساط في دسيمبر 2019 مضيفة ان الاتحاد المتوسطي للمبارزة اختار تونس لتنظيم البطولة المتوسطية في جانفي 2020.
واكدت الدغري في تصريح لوكالة (وات) ان 140 مبارزة تمثلن 29 بلدا ستشاركن في كاس العالم بتونس فضلا عن اعضاء الطواقم الطبية والفنية والادارية للمنتخبات المشاركة.
وسيكون المنتخب النسائي التونس ممثلا بمبارزات حققن نتائج طيبة في بطولة العالم للصغريات والوسطيات في بولونيا ومنهن الشابة ياسمين دغفوس كما ستشارك في البطولة عزة بسباس التي تعافت من اصابتها وخاضت منافسات الدورة الولية بسيول .
واكدت الدغري على ان كاس العالم التي تستضيفها تونس هي اول دورة ترشيحية لدورة الالعاب الاولمبية 2020 في اختصاص "صابر" سيدات مضيفة ان التظاهرة ستكون ايضا مناسبة لمزيد التعريف بالمعالم الثقافية والاثرية والسياحية بتونس مشيرة الى ان شخصيات عربية وافريقية ودولية في رياضة المبارازة ستكون حاضرة بتونس.
واوضحت زائدة الدغري من جهة اخرى ان المكتب الجامعي للمبارزة الذي تم انتخابه عام 2016 يسعى جاهدا الى تعزيز حضور المبارزة التونسية على الصعيد القاري والدولي من خلال استضافة عدة تظاهرات بتونس بعد غياب لسنوات عديدة حيث غابت التظاهرت الافريقية العالمية في رياضة المبارازة عن تونس منذ عام 2010 كما غابت البطولات العربية مند 2007 ولاحظت ان الجامعة استعادت ثقة الهياكل الدولية والقارية في قدرة تونس على استضافة عدد من البطولات بفضل مناخ الاستقرار وتميز رياضييات النخبة التونسيات في البطولات الدولية حيث تم منح تونس شرف تنظيم كاس العالم للمبارزة اختصاصا "صابر" خلال سنوات 2017 و2018 و2019 و2020 كما نظمت تونس االبطولة الافريقية لعام 2018 وستنظم دورة 2020 فيما كلف الاتحاد العربي للمبارزة الجامعة بتنظيم البطولة العربية للاكابر في ديسمبر 2018 وكذلك البطولة العربية للاصاغر والاوساط في دسيمبر 2019 مضيفة ان الاتحاد المتوسطي للمبارزة اختار تونس لتنظيم البطولة المتوسطية في جانفي 2020.
En continu
- 02:10 حفتر .....
- Hier 22:09 وزير السياحة يستقبل الكوميدي ''اسماعين''
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:34
|19:09
|16:02
|12:24
|05:26
|03:48
|
20°
|20°
|% 45
|:الرطــوبة
|تونــس
|11°
|
6.2 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|20°-11
|21°-12
|23°-14
|24°-15
|21°-14
Follow @babnet_Tunisie
( 61 690) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 55 780) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 51 971) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 48 454) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 47 142) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 336) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 105) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 550) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 216) عبير موسى امام القضاء
( 36 267) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 34 005) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 976) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 33 251) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 31 572) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 29 936) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 29 460) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 28 950) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 295) نوفل الورتاني يجمّع العائلة
( 28 254) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
( 28 242) لطفي العبدلي يعلّق على ''صبيانيا
Par:Elmejri (Switzerland )
Sur: في تصريح معيب، عمار عمروسية يصف يوسف الشاهد ب''الهامل'' !!!!