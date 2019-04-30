140 مبارزة من 29 بلدا ستشاركن في دورة كاس العالم لسيف المبارزة للسيدات بتونس

Mardi 30 Avril 2019



وات

- اوضحت زائدة الدغري رئيسة الجامعة التونسية للمبارزة ان تونس ستنظم كاس العالم لاختصاص "صابر" سيف المبارزة للسيدات و للفرق من 10 الى 12 ماي 2019 مشيرة الى ان التصفيات ستقام بقصر الرياضة بالمنزه بينما ستقام مباريات الدور النهائي باحد نزل الضاحية الشمالية.واكدت الدغري في تصريح لوكالة (وات) ان 140 مبارزة تمثلن 29 بلدا ستشاركن في كاس العالم بتونس فضلا عن اعضاء الطواقم الطبية والفنية والادارية للمنتخبات المشاركة.وسيكون المنتخب النسائي التونس ممثلا بمبارزات حققن نتائج طيبة في بطولة العالم للصغريات والوسطيات في بولونيا ومنهن الشابة ياسمين دغفوس كما ستشارك في البطولة عزة بسباس التي تعافت من اصابتها وخاضت منافسات الدورة الولية بسيول .واكدت الدغري على ان كاس العالم التي تستضيفها تونس هي اول دورة ترشيحية لدورة الالعاب الاولمبية 2020 في اختصاص "صابر" سيدات مضيفة ان التظاهرة ستكون ايضا مناسبة لمزيد التعريف بالمعالم الثقافية والاثرية والسياحية بتونس مشيرة الى ان شخصيات عربية وافريقية ودولية في رياضة المبارازة ستكون حاضرة بتونس.واوضحت زائدة الدغري من جهة اخرى ان المكتب الجامعي للمبارزة الذي تم انتخابه عام 2016 يسعى جاهدا الى تعزيز حضور المبارزة التونسية على الصعيد القاري والدولي من خلال استضافة عدة تظاهرات بتونس بعد غياب لسنوات عديدة حيث غابت التظاهرت الافريقية العالمية في رياضة المبارازة عن تونس منذ عام 2010 كما غابت البطولات العربية مند 2007 ولاحظت ان الجامعة استعادت ثقة الهياكل الدولية والقارية في قدرة تونس على استضافة عدد من البطولات بفضل مناخ الاستقرار وتميز رياضييات النخبة التونسيات في البطولات الدولية حيث تم منح تونس شرف تنظيم كاس العالم للمبارزة اختصاصا "صابر" خلال سنوات 2017 و2018 و2019 و2020 كما نظمت تونس االبطولة الافريقية لعام 2018 وستنظم دورة 2020 فيما كلف الاتحاد العربي للمبارزة الجامعة بتنظيم البطولة العربية للاكابر في ديسمبر 2018 وكذلك البطولة العربية للاصاغر والاوساط في دسيمبر 2019 مضيفة ان الاتحاد المتوسطي للمبارزة اختار تونس لتنظيم البطولة المتوسطية في جانفي 2020.