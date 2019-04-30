النجم الساحلي - اصابة على مستوى الاربطة المتقاطعة لامين بن عمر

Mardi 30 Avril 2019



وات

- اعلن النجم الساحلي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ان الكشوفات الطبية التي خضع اللاعب الدولي محمد امين بن عمر اثبتت اصابته على مستوى الأربطة المتقاطعة.وكان بن عمر اصيب يوم الاحد الماضي في ذهاب الدور نصف النهائي لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم ضد الزمالك المصري بملعب برج العرب (0-1).وبسبب هذه الاصابة وما تتطلبه من فترة نقاهة فان بن عمر سيتخلف عن بقية مقابلات النجم الساحلي في هذا الموسم كما انه سيغيب عن نهائيات كاس امم افريقيا مصر (2019).