الانتخابات الأخيرة تفرز أعلى نسبة برلمانيات في تاريخ إسبانيا

Lundi 29 Avril 2019



الأناضول

أظهرت نتائج الانتخابات التشريعية الإسبانية التي جرت الأحد، ارتفاع نسبة مقاعد السيدات الأعضاء في البرلمان إلى 46.8 في المائة، وهو ما وصف بأعلى نسبة في تاريخ البلاد حتى اليوم.وبلغ عدد السيدات في البرلمان الإسباني 164 عضوا من أصل 350، ليرتفع عدد مقاعد السيدات 26 مقعدا مقارنة مع انتخابات 2016، بحسب مراسل الأناضول.وحصل حزب العمل الاشتراكي (PSOE)، على المركز الأول من حيث عدد السيدات، حيث بلغ عدد نوابه من السيدات 64 من أصل 123.بينما حصل حزب الشعب (PP) على المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد نوابه من السيدات 34 من أصل 66.ووفقا لقانون المساواة بين الجنسين الذي تبنته إسبانبا عام 2007، يمكن للأحزاب السياسية ترشيح ما لا يقل عن 40 في المئة ولا يزيد عن 60 في المئة من السيدات.وتوجه الناخبون الإسبان إلى صناديق الاقتراع صباح الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة المبكرة.وبلغ عدد الناخبين المسجلين 36 مليون و893 ألف و976، أكثر من مليونين منهم يقيمون في الخارج.وأدلى الإسبان بأصواتهم لانتخاب 350 نائبا و208 سيناتورا، لولاية جديدة مدتها 4 أعوام.