جندوبة : احتفالية يوم الكاتب

Lundi 29 Avril 2019



باب نات

- طارق العمراوي - شهد فضاء المركب الثقافي "عمر السعيدي" صبيحة الأحد28أفريل 2019 فعاليات الدورة التأسيسية ليوم الكاتب من تنظيم منظمة فريقيا للاستراتيجيات اين قدمت سوسن غربي رئيسة المنظمة الفكرة والطرح مذكرة برؤية المنظمة واعتبار التنمية الثقافية أحد أهم روافد العمل ضمن لمنظمة وتم تكريم الكاتبة نفيسة وفاء مرزوقي ويضم مقر المنظمة مكتبة بها عدد هام من منشورات أبناء الجهة ونظرا للكم الهائل من المنشورات في فترة الأخيرة ارتأت المنظمة بعث وتأسيس هذا اليوم لأن مدونة كتاب جندوبة تثير اهتمام النقاد والمترجمين وطنيا وعربيا وحصاد الجوائز في الملتقيات الوطنية والعربية لكتابنا الشباب كل هذه العوامل ساهمت في تشكيل رؤية اليوم الجهوي للكاتب واعدة المنظمة بطبع حوليات الكاتب ورقيا وهي كتاب سينشر القراءات النقدية والدراسات المعمقة والتي تعنى بمدونة كتاب جندوبة وجزء آخر للنصوص الشعرية والقصصية والفقرة التي تم برمجتها أن يتوالى على المصدح المكرمون وهم شيخ الكتاب وعميدهم المربي حمدة الوسلاتي والكاتبة حفيظة القاسمي فالسيدة بسمة الشوالي والكاتب نورالدين الصولي والأستاذ حسن العيادي وعبد المجيد بني عمر والشيخ بوجمعة الفيالي والدكتور حكيم هرمي والشاعر سعيد الشعابي والكاتب سيف الدين العلوي والشاعر نضال السعيدي والكاتب رضوان العلوي والكاتبة الواعدة منيار نواصري أين قدم كل واحد منهم تجربته الإبداعية والمدارس والشخصيات الوطنية والعالمية التي اثرت فيهم كالمدرسة الروسية والفرنسية والمنحى الواقعي وأهم إشكاليات نصوصهم التي اشتغلوا عليها مارين بضرورة بعث مهرجان دولي والكثير من الملاحظات الهادفة والتي تحدثت عن المشهد الثقافي جهويا ليقع تكريمهم من طرف فريق فريقيا والمثقفين وعائلاتهم ثم كانت استراحة قهوة واصل فيها الحضور التعرف على بعضهم البعض ونقاش مستقبل الفعل الثقافي بالجهة مع معرض ضم أكثر من 150 كتاب لأبناء الجهة ولوحات جدارية لأغلفة المكرمين وللمنظمة العديد من البرامج الثقافية وغيرها .