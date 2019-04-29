أربعة أفلام تونسية تتنافس على جوائز مهرجان السينما الافريقية طريفة طنجة

Lundi 29 Avril 2019



وات

- تتنافس أربعة أفلام تونسية على الجوائز الرسمية لللدورة السادسة عشرة لمهرجان السينما الافريقية طريفة طنجة، ويشارك فيلم "ولدي" للمخرج التونسي، محمد بن عطية، في المنافسة على جائزة الأفلام الروائية الطويلة.أما بقية الأفلام التونسية المشاركة فتتنافس على جائزة الافلام القصيرة الرسمية بالمهرجان وهي فيلم "بطيخة الشيخ" للمخرجة كوثر بن هنية وفيلم "إخوان" للمخرجة مريم جوباروفيلم "بائع الزهور" للمخرج بوسلامة شامخ.كما ستكون الموسيقى العصرية التونسية حاضرة في ليالي المهرجان من خلال مشاركة الفنان "نوري"، الذي يشتغل على مزج المويسقى التونسية بالافريقية في قالب عصري حديث.وبالموازاة مع ذلك، قررت إدارة المهرجان تحليل الارث السينمائي للمخرج التونسي، ناصر خمير، في إطار تكوين سينمائي بعنوان "رواد وثوار السينما الافريقية"، ويشرف على هذه الورشة التكوينية الناقد السينمائي الاسباني خافيير استرادا.وسيتم في هذا الإطار تحليل فيلمين رائدين للمخرج الناصر خمير وهما "الهائمون في الصحراء" (1984) وفيلم "طوق الحمامة المفقود" (1991).وتدور فعاليات هذا المهرجان بكل من مدينتي طنجة المغربية وطريفة الاسبانية في الفترة الممتدة من 26 أفريل إلى غاية 4 ماي 2019.وبحسب برمجة المهرجان فسيتم عرض 82 عملاً سينمائيا، تعرض 29 منها للمرة الاولى في إسبانيا، كما يشارك 20 بلدا افريقيا في مختلف فعاليات المهرجان.