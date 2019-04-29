السبسي: نسمة لعبت الدور المحوري في انجاح الانتقال الديمقراطي وتثبيت الممارسة الديمقراطية

Lundi 29 Avril 2019



في بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية نوه الباجي قائد السبسي بالدور الذي لعبته وسائل الإعلام ومن بينها نسمة، واشاد بــ " الدور المحوري الذي لعبته وسائل الإعلام الوطنيّة ومن بينها قناة نسمة في مرافقة وإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي في بلادنا وتثبيت الممارسة الديمقراطية"، وذلك عقب استقباله لصحاب قناة نسمة نبيل القروي، ضمن سياسة الابواب المفتوحة في وجه الأصدقاء والحلفاء والمغلّقة في وجه غيرهم.اعتقد ان تونس تأقلمت مع الاستعمال الممجوج لقصر قرطاج كواجهة أولى للدولة، اصبح الامر في حكم المعهود، بعد استقبال لجان محو آيات الإرث وحفتر المدجج بالعسكر، وأطياف نسونجية ممثلة لرغوة الثقافة الفرنسية، ذلك لم يعد يهم، حتى يأذن الله بفك كربة القصر السيادي الأول في البلاد، الذي يستعمله نورالدين بن تيشة وسعيدة قراش في تسخين وتجمير الإيديولوجي البايت. إنما المستهجن ان ينتقل الباجي من المجاملات المخجلة الى اعطاء الضباع صفة الغزلان، لا يكفي انه يفتك، ولا يكفي تبرئته من الفتك، بل تقديمه كحمامة سلام بينما دم الثورة يقطر من أوداجه.ان يقول السبسي ان نبيل القروي قدم خدمات للديمقراطية وساعد في الانتقال الديمقراطي، كأن يقول بان لهتلر إسهامات جليلة في انقاذ اليهود من الهولوكوست، وانه لولا السيسي لضاعت ثورة 25 يناير، وأن لمحمد بن زايد المجهودات التي تذكر فتشكر في مرافقة الربيع العربي بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة!!! ليس شأننا ان يقول السبسي ان نبيل القروي ، يحب الخير والسلام وقلبه كقلب الأم ومشاعره كمشاعر العذراء الحيية في عنفوان عشقها، لم يعد يهمنا ان يصف قناة اللعوب بالقناة البتول، كل ذلك تحول الى انفلونزا نخرت النزاهة وتربعت على جثة الأخلاق، تعوّد الشعب عليها فهو يتعايش معها حتى يستخرج من رحم سبعطاش ديسمبر العقار الذي يمسح هذا العار.إنما ان يصبح نبيل القروي، ونسمة من الذين أسهموا في الانتقال الديمقراطي وساعدوا التجربة وثبتوا الممارسة الديمقراطية، فهضم ذلك أصعب على الخيال من هضم الغول و العنقاء، إذْ لم يعد امام موقع رئاسة الجمهورية ورئيس الجمهورية الا القول بان نبيل كان يوم سبعطاش في بوزيد ومنها الى بوزيان ثم القصرين، وانه اول من رفع شعار خبز وماء وبن علي لا، وان نسمته كانت متخفية طوال مداولات الثورة تحت العلامة التجارية لقناة الجزيرة...السيد الرئيس الباجي قائد السبسي، بعد 6 أشهر و 29 يوما ستطفئ شمعتك الــ 93 ، عيد ميلاد سعيد.. والسعادة، كل السعادة في حسن الخاتمة.