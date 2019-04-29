الجزائر.. العثور على حزام ناسف جاهز للتفجير بمحافظة شرقية

Lundi 29 Avril 2019



الأناضول

أعلنت الدفاع الجزائرية اليوم الإثنين تدمير حزام ناسف جاهز للاستعمال عثر عليه داخل حقيبة ظهر بمحافظة باتنة شرقي البلاد.ووفق بيان للوزارة اطلعت عليه وكالة الأناضول فإن فرقة للجيش والدرك "عثرت إثر دورية بحث وتفتيش ببلدية واد الشعبة، جنوب شرق باتنة (شرق)، على حقيبة ظهر تحوي حزاما ناسفا جاهزا للاستعمال تم تدميره بعين المكان".ولم تقدم الوزارة تفاصيل أخرى حول من يقف وراء وضع هذه الحقيبة ووجهتها.