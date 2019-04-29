موريتانيا.. رئيس وزراء سابق يقدم ملف ترشحه للرئاسة

Lundi 29 Avril 2019
الأناضول - نواكشوط / محمد البكاي - قدم رئيس الوزراء الموريتاني الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر، الإثنين، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المزعم إجراؤها في 22 يونيو/ حزيران المقبل.
وأفاد مراسل الأناضول أن ولد بوبكر قدم ملف ترشحه للمجلس الدستوري، الإثنين، وحصل على إيصال يحمل الرقم 2، ليكون بذلك ثاني مرشح يقدم ملف ترشحه رسميا بعد وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني.
وسيدي محمد ولد بوبكر سياسي شغل عدة مناصب حكومية، بينها رئيس وزراء البلاد لفترتين؛ 1992 ـ 1996، و2005 ـ 2007.
وتدعم ولد بوبكر عدة أحزاب سياسية، أبرزها حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (إسلامي / معارض) وحزب "الاتحاد والتغيير الموريتاني" (قومي).
وحددت الحكومة الموريتانية 22 يونيو/ حزيران المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.
ومن المنتظر أن يغلق مجال قبول ملفات الترشح في 8 مايو/ أيار المقبل، فيما يُعِد المجلس الدستوري لائحة مؤقتة للمرشحين، وينشرها في اليوم التالي، ويحق للمترشحين الاعتراض على إعدادها حتى 11 من الشهر ذاته.
وفي 7 يونيو/ حزيران المقبل، يُفتح المجال لإجراء حملات انتخابية، وتُختتم بنهاية يوم 20 من الشهر نفسه، بموجب مرسوم رئاسي.
وسابقا، أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أنه لن يترشح، التزامًا بالدستور الذي يسمح بولايتين فقط؛ لكنه قرر دعم مرشح الموالاة، وزير الدفاع السابق، محمد ولد الغزواني.
وقررت أحزاب المعارضة الدفع بثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية، وهم: رئيس الحكومة الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر، ورئيس حزب "اتحاد قوى التقدم"، محمد ولد مولود، والناشط الحقوقي والنائب البرلماني بيرام ولد اعبيدي.
وأفاد مراسل الأناضول أن ولد بوبكر قدم ملف ترشحه للمجلس الدستوري، الإثنين، وحصل على إيصال يحمل الرقم 2، ليكون بذلك ثاني مرشح يقدم ملف ترشحه رسميا بعد وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني.
وسيدي محمد ولد بوبكر سياسي شغل عدة مناصب حكومية، بينها رئيس وزراء البلاد لفترتين؛ 1992 ـ 1996، و2005 ـ 2007.
وتدعم ولد بوبكر عدة أحزاب سياسية، أبرزها حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (إسلامي / معارض) وحزب "الاتحاد والتغيير الموريتاني" (قومي).
وحددت الحكومة الموريتانية 22 يونيو/ حزيران المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.
ومن المنتظر أن يغلق مجال قبول ملفات الترشح في 8 مايو/ أيار المقبل، فيما يُعِد المجلس الدستوري لائحة مؤقتة للمرشحين، وينشرها في اليوم التالي، ويحق للمترشحين الاعتراض على إعدادها حتى 11 من الشهر ذاته.
وفي 7 يونيو/ حزيران المقبل، يُفتح المجال لإجراء حملات انتخابية، وتُختتم بنهاية يوم 20 من الشهر نفسه، بموجب مرسوم رئاسي.
وسابقا، أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أنه لن يترشح، التزامًا بالدستور الذي يسمح بولايتين فقط؛ لكنه قرر دعم مرشح الموالاة، وزير الدفاع السابق، محمد ولد الغزواني.
وقررت أحزاب المعارضة الدفع بثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية، وهم: رئيس الحكومة الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر، ورئيس حزب "اتحاد قوى التقدم"، محمد ولد مولود، والناشط الحقوقي والنائب البرلماني بيرام ولد اعبيدي.
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Par:Elmejri (Switzerland )
Sur: موقع France info : قاعدة أمريكية في تونس مقابل صفقة طائرات حربية ، وهذه هويّة مرشح الرئاسية المدعوم من واشنطن حسب موند أفريك