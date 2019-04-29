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فرنسا: توقيف عدة أشخاص يشتبه بتورطهم في التخطيط للهجوم على قوات الأمن

Lundi 29 Avril 2019

Lundi 29 Avril 2019
فرانس 24 - صرحت النيابة العامة في باريس الاثنين بأنها أوقفت "عدة أشخاص" بشبهة التورط في خطة هجوم على قوات الأمن الفرنسية "في أجل قصير"، وذلك في إطار تحقيق مفتوح في قضية "عصابة أشرار إرهابية إجرامية".

ومن بين المتهمين قاصر محكوم سابقا بالسجن ثلاثة سنوات، منها عامان مع وقف التنفيذ والخضوع للمراقبة، وذلك لمحاولته التوجه إلى سوريا. وكان هذا القاصر قد وضع في مركز تعليمي في إطار عامي المراقبة، وفق النيابة العامة التي أكدت معلومات عدة وسائل إعلامية.


فرانس24/ أ ف ب

  
  
     
  
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