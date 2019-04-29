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إندونيسيا.. مصرع 19 ونزوح آلاف جراء فيضانات

Lundi 29 Avril 2019

Lundi 29 Avril 2019
الأناضول - أعلنت هيئة إدارة الكوارث الإندونيسية مصرع 19 شخصا ونزوح آلاف آخرين جراء فيضانات وانهيارات أرضية ضربت مناطق متفرقة من البلاد منذ الجمعة الماضي.

ونقلت وكالة أنباء اسوشيتد برس، الإثنين، عن الهيئة، أن 17 شخصا لقوا مصرعهم في إقليم بنغكولو في جزيرة سومطرة، واثنين آخرين في العاصمة جاكرتا.


وأضافت أن هناك تسعة أشخاص مفقودين في إقليم بنغكولو، جاري البحث عنهم.

وأوضحت الهيئة أن أكثر من 12 ألف شخص نزحوا من منازلهم بعد أن غمرتها مياه الفيضانات في مناطق متفرقة بالبلاد.

وأوضحت أن عمليات توصيل المساعدات للمنكوبين أعاقها انقطاع التيار الكهربائي وصعوبة الوصول إلى الطرق بسبب كثافة المياه، فضلا عن المسافات الشاسعة بين المناطق المنكوبة.

وبدأت الفيضانات إثر هطول أمطار غزيرة، الجمعة، في مناطق متفرقة من البلاد.

  
  
     
  
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