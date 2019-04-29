ليبيا.. هجوم مسلح على حقل الشرارة النفطي

Lundi 29 Avril 2019



الأناضول

شنت مجموعة مسلحة فجر الإثنين هجوما على إحدى المحطات الرئيسية بحقل الشرارة النفطي جنوبي ليبيا.وقال مصدر أمني للأناضول مفضلا عدم الكشف عن اسمه إن مجموعة مسلحة مجهولة الهوية قامت فجر الإثنين بهجوم على محطة 186 إحدى المحطات الرئيسية بالحقل.وأضاف المصدر الذي يتبع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر التي تسيطر على الحقل أن القوة الموجودة بالمحطة تصدت للهجوم ولاذت المجموعة المهاجمة بالفرار.وأشار إلى أن الهجوم لم يسفر عن أية خسائر بشرية أو مادية، لافتا إلى أن هذا الهجوم يعد الأول على الحقل منذ استلام قوات حفتر مهام التأمين.وأوضح أن القوات المكلفة بتأمين الحقل تكثف حاليا دورياتها حول الحقل لمنع تكرار أي هجوم آخر.و"الشرارة"، أكبر حقل نفطي في ليبيا، وينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا، ويمثل إنتاجه قرابة ثلث الإنتاج الليبي من الخام، الذي يتخطى مليون برميل يوميا نهاية 2018.ويشرف حرس المنشآت النفطية التابع لقوات خليفة حفتر علي تأمين الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي) والبريقة وحتى مدينة طبرق على الحدود المصرية.في حين تدير تلك المنشآت النفطية مؤسسة النفط التابعة لحكومة "الوفاق الوطني" في طرابلس، التي لا يعترف المجتمع الدولي بغيرها مسوقًا للنفط الليبي.