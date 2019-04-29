لسعد خذر: مشاعر سيكون أقوى مسلسل في رمضان2019

Lundi 29 Avril 2019
باب نات - قال مدير قناة قرطاج+ لسعد حذر لدى استضافته في راديو IFM يوم الأحد أن مسلسل مشاعر سيكون اقوى مسلسل في رمضان بفضل ضخامة الإمكانيات التي توفرت لانجازه ، و أضاف أن المسلسل تونسي و يشارك فيه اربعة من نجوم الدراما الجزائرية و تمت الاستعانة بخبرات تركية عالية في التصوير .
كما أشار أن العمل تم تصويره في تونس من بنزرت الى توزر .
من ناحية اخرى قال لسعد خذر ان مشاعر موجه الى السوق الداخلية والعالمية و من المنتظر بثه منذ اليوم الاول من شهر رمضان على قناة قرطاج+ و قناة النهار الجزائرية مؤكدا دخول العمل الذي يفوق 100 حلقة سوق المنافسة العالمية .
كما أشار أن العمل تم تصويره في تونس من بنزرت الى توزر .
من ناحية اخرى قال لسعد خذر ان مشاعر موجه الى السوق الداخلية والعالمية و من المنتظر بثه منذ اليوم الاول من شهر رمضان على قناة قرطاج+ و قناة النهار الجزائرية مؤكدا دخول العمل الذي يفوق 100 حلقة سوق المنافسة العالمية .
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Par:sarih (Tunisia )
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