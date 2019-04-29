لسعد خذر: مشاعر سيكون أقوى مسلسل في رمضان2019

Lundi 29 Avril 2019



باب نات

- قال مدير قناة قرطاج+ لسعد حذر لدى استضافته في راديو IFM يوم الأحد أن مسلسل مشاعر سيكون اقوى مسلسل في رمضان بفضل ضخامة الإمكانيات التي توفرت لانجازه ، و أضاف أن المسلسل تونسي و يشارك فيه اربعة من نجوم الدراما الجزائرية و تمت الاستعانة بخبرات تركية عالية في التصوير .كما أشار أن العمل تم تصويره في تونس من بنزرت الى توزر .من ناحية اخرى قال لسعد خذر ان مشاعر موجه الى السوق الداخلية والعالمية و من المنتظر بثه منذ اليوم الاول من شهر رمضان على قناة قرطاج+ و قناة النهار الجزائرية مؤكدا دخول العمل الذي يفوق 100 حلقة سوق المنافسة العالمية .