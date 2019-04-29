أسعار النفط تواصل انخفاضها على خلفية تصريحات ترامب

Lundi 29 Avril 2019
باب نات/سبوتنيك - واصلت أسعار النفط، اليوم الاثنين، انخفاضها على خلفية تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التي دعا فيها منظمة أوبك لزيادة الإنتاج.
وجاء في بيانات التداول أنه اعتبارا من الساعة 5:07 ت غ انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بحر الشمال لشهر حزيران/يونيو بنسبة 0.61 بالمئة ليبلغ سعر البرميل 71.19 دولارا، فيما بلغ سعر البرميل ماركة غرب تكساس الوسيط 65.95 دولارا بنسبة انخفاض قدرها 0.55 بالمئة.
هذا وواصل مقدمو العطاءات احتواء خسارتهم صباح اليوم عقب تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، وموافقة المملكة العربية السعودية ودول أخرى على زيادة إنتاج النفط، إذ تراجع النفط يوم الجمعة بأكثر من 3 بالمئة .
يذكر أن واشنطن أعلنت يوم 22 نيسان/أبريل الجاري، أنها ستوقف الإعفاءات والاستثناءات التي أعطتها لبعض الدول من تطبيق العقوبات الأميركية التي تفرضها واشنطن على طهران، في وقت تعهدت فيه السعودية والإمارات بتعويض السوق.
وذكر البيت الأبيض أن البلدان الحاصلة على إعفاءات حاليا ستواجه عقوبات أميركية في حال استمرارها في استيراد النفط الإيراني، مما يعني أن وقف الإعفاءات سيطال ثماني دول أعفيت من عقوباتها تجاه إيران في اتفاق مؤقت، وهي تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين، في آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.
وجاء ذلك، عقب انسحاب واشنطن، من جانب واحد، من الاتفاق النووي، المبرم عام 2015، بين إيران وست دول كبرى، هي الولايات المتحدة، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، إلى جانب ألمانيا؛ وهو الاتفاق الذي عرفت أطرافه بـ "مجموعة بي 5 + 1".
وجاء في بيانات التداول أنه اعتبارا من الساعة 5:07 ت غ انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بحر الشمال لشهر حزيران/يونيو بنسبة 0.61 بالمئة ليبلغ سعر البرميل 71.19 دولارا، فيما بلغ سعر البرميل ماركة غرب تكساس الوسيط 65.95 دولارا بنسبة انخفاض قدرها 0.55 بالمئة.
هذا وواصل مقدمو العطاءات احتواء خسارتهم صباح اليوم عقب تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، وموافقة المملكة العربية السعودية ودول أخرى على زيادة إنتاج النفط، إذ تراجع النفط يوم الجمعة بأكثر من 3 بالمئة .
يذكر أن واشنطن أعلنت يوم 22 نيسان/أبريل الجاري، أنها ستوقف الإعفاءات والاستثناءات التي أعطتها لبعض الدول من تطبيق العقوبات الأميركية التي تفرضها واشنطن على طهران، في وقت تعهدت فيه السعودية والإمارات بتعويض السوق.
وذكر البيت الأبيض أن البلدان الحاصلة على إعفاءات حاليا ستواجه عقوبات أميركية في حال استمرارها في استيراد النفط الإيراني، مما يعني أن وقف الإعفاءات سيطال ثماني دول أعفيت من عقوباتها تجاه إيران في اتفاق مؤقت، وهي تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين، في آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.
وجاء ذلك، عقب انسحاب واشنطن، من جانب واحد، من الاتفاق النووي، المبرم عام 2015، بين إيران وست دول كبرى، هي الولايات المتحدة، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، إلى جانب ألمانيا؛ وهو الاتفاق الذي عرفت أطرافه بـ "مجموعة بي 5 + 1".
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