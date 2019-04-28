كاس تونس لكرة اليد - قرعة- الترجي الرياضي و النجم الساحلي في نصف النهائي

Dimanche 28 Avril 2019
وات - سيلاقي الترجي الرياضي التونسي في الدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة اليد النجم الساحلي وذلك حسب نتيجة القرعة بينما يجمع الدور نصف النهائي الثاني بين نسر طبلبة وساقية الزيت او مكارم المهدية وذلك في انتظار نتيجة الاحتراز.
في صنف السيدات ستتبارى الجمعية النسائية بطلبلة مع الجمعية النسائية بصفاقس بينما يتبارى النادي الافريقي مع الجمعية النسائية بالمهدية في نصف النهائي الثاني.
وستجري مقابلات الدور نصف النهائي يوم 18 ماي المقبل فيما يجري الدور النهائي يوم 8 جوان المقبل .
في صنف السيدات ستتبارى الجمعية النسائية بطلبلة مع الجمعية النسائية بصفاقس بينما يتبارى النادي الافريقي مع الجمعية النسائية بالمهدية في نصف النهائي الثاني.
وستجري مقابلات الدور نصف النهائي يوم 18 ماي المقبل فيما يجري الدور النهائي يوم 8 جوان المقبل .
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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