كاس الاتحاد الافريقي - فوز الزمالك المصري على النجم الساحلي 1-صفر

Dimanche 28 Avril 2019



وات

- فاز الزمالك المصري مساء اليوم بملعب برج العرب على النجم الساحلي بنتيجة هدف لصفر في ذهاب الدور نصف النهائي لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم وسجل محمد كهرباء الهدف الوحيد في د37 .