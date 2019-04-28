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كاس الاتحاد الافريقي - فوز الزمالك المصري على النجم الساحلي 1-صفر

Dimanche 28 Avril 2019

Dimanche 28 Avril 2019
وات - فاز الزمالك المصري مساء اليوم بملعب برج العرب على النجم الساحلي بنتيجة هدف لصفر في ذهاب الدور نصف النهائي لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم وسجل محمد كهرباء الهدف الوحيد في د37 .


  
  
     
  
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