السعودية وتونس تبرمان اتفاقات تعاون لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري

Dimanche 28 Avril 2019
باب نات/سبوتنيك - وقع حكومتا السعودية وتونس، في الرياض، اليوم الأحد، عدة اتفاقيات تعاون مشترك، تهدف لتعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، ومتابعة تنفيذ التوصيات المتفق عليها على هامش العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى تونس.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، شمل ذلك اتفاقيات تدعم جهود القطاع الخاص في البلدين، للعمل على وضع خارطة طريق تزيد حجم الاستثمارات البينية، خصوصاً في قطاعات الأدوية والأغذية والتعدين، إلى جانب بحث الشراكات الثنائية بين الجانبين.
جاء ذلك، خلال انعقاد اللجنة السعودية - التونسية المشتركة، في دورتها العاشرة، يومي السبت والأحد، برئاسة وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري، بحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص من البلدين.
وأكد الجانبان على ضرورة تكثيف ومواصلة الجهود، للرفع من حجم المبادلات التجارية، ودفع الاستثمار، والرفع من نسق التعاون الفني؛ وذلك عبر تفعيل آليات التعاون.
ووفقا للوكالة الإخبارية السعودية، فإن حجم التبادل التجاري بن الرياض وتونس بلغ، في 2018، نحو 309 مليون دولار أميركي؛ بزيادة نسبتها 16 بالمئة، عن العام 2017.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، شمل ذلك اتفاقيات تدعم جهود القطاع الخاص في البلدين، للعمل على وضع خارطة طريق تزيد حجم الاستثمارات البينية، خصوصاً في قطاعات الأدوية والأغذية والتعدين، إلى جانب بحث الشراكات الثنائية بين الجانبين.
جاء ذلك، خلال انعقاد اللجنة السعودية - التونسية المشتركة، في دورتها العاشرة، يومي السبت والأحد، برئاسة وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري، بحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص من البلدين.
وأكد الجانبان على ضرورة تكثيف ومواصلة الجهود، للرفع من حجم المبادلات التجارية، ودفع الاستثمار، والرفع من نسق التعاون الفني؛ وذلك عبر تفعيل آليات التعاون.
ووفقا للوكالة الإخبارية السعودية، فإن حجم التبادل التجاري بن الرياض وتونس بلغ، في 2018، نحو 309 مليون دولار أميركي؛ بزيادة نسبتها 16 بالمئة، عن العام 2017.
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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