العثور على جثة الأسترالي المفقود في جبال سلطنة عمان

Dimanche 28 Avril 2019
الأناضول - مسقط - عثرت سلطات سلطنة عمان، الأحد، على جثة مواطن أسترالي مفقود منذ أيام، إثر سقوطه من أحد جبال السلطنة.
وقالت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف في عمان، عبر صفحتها في "تويتر"، إنها تمكنت من العثور على الأسترالي المفقود مفارقا للحياة.
وأوضحت الهيئة أن الأسترالي فارق الحياة، إثر سقوطه من أحد الجبال بمحافظة جنوب الباطنة (شمال)، دون مزيد من التفاصيل.
ودعت إلى عدم المجازفة بصعود الجبال والأماكن الوعرة تجنبا لوقوع مثل هذه الحوادث.
ووفق إعلام محلي، كان الأسترالي المفقود، خرج الإثنين في رحلة مشي جبلي، قبل أن يفقد أثره.
وتعرف جبال سلطنة عمان بارتفاعاتها الشاهقة وجروفها ومسالكها الوعرة، التي تعد تحديًا لمحبي رياضة تسلق الجبال.
وقالت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف في عمان، عبر صفحتها في "تويتر"، إنها تمكنت من العثور على الأسترالي المفقود مفارقا للحياة.
وأوضحت الهيئة أن الأسترالي فارق الحياة، إثر سقوطه من أحد الجبال بمحافظة جنوب الباطنة (شمال)، دون مزيد من التفاصيل.
ودعت إلى عدم المجازفة بصعود الجبال والأماكن الوعرة تجنبا لوقوع مثل هذه الحوادث.
ووفق إعلام محلي، كان الأسترالي المفقود، خرج الإثنين في رحلة مشي جبلي، قبل أن يفقد أثره.
وتعرف جبال سلطنة عمان بارتفاعاتها الشاهقة وجروفها ومسالكها الوعرة، التي تعد تحديًا لمحبي رياضة تسلق الجبال.
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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