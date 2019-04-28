انتخاب مجلس إدارة جديد للإتحاد العربي للصحافة الرياضية - انتخاب التونسية رجاء السعداني عضوا بالمكتب التنفيذي

Dimanche 28 Avril 2019



وات

- انتخبت الجمعية العمومية للإتحاد العربي للصحافة الرياضية المنعقدة اليوم مجلس الإدارة الجديد للاتحاد للسنوات الأربعة القادمة وذلك في الإجتماع الذي عقد في مدينة الحسين للشباب في العاصمة الأردنية عمان .وحضر الجمعية العمومية ممثلون عن جمعيات وروابط 18 بلد عربي وهي (دولة الإمارات العربية المتحدة ، المملكة الأردنية الهاشمية ، مملكة البحرين ، الجمهورية التونسية ، الجمهورية الجزائرية ، المملكة العربية السعودية ، الجمهورية السودانية ، الجمهورية العراقية ، الجمهورية العربية السورية ، دولة الكويت ، سلطنة عُمان ، دولة فلسطين ، دولة قطر ، الجمهورية اللبنانية ، جمهورية مصر العربية ، المملكة المغربية ، الجمهورية الموريتانية ، الجمهورية اليمنية ).وفاز محمد جميل عبد القادر (الأردن) الرئيس الحالي بمنصب رئيس الإتحاد العربي للصحافة الرياضية بالتزكية ، في حين فاز حسن خلف الله (مصر) بمنصب النائب الأول لرئيس الإتحاد عن قارة إفريقيا بالتزكية، وفاز الدكتور تركي العواد (السعودية) بمنصب النائب الأول لرئيس الإتحاد العربي عن القارة الآسيوية بعد الإنتخابات التي أجريت على هذا المنصب مع سالم الحبسي (سلطنة عُمان) بمشاركة 14 دولة وغياب 4 دول عن التصويت وجمع العواد (13) صوتاً مقابل ورقة واحدة بيضاء .وفاز بعضوية اللجنة التنفيذية للإتحاد العربي كل من رجاء السعداني (تونس) 13 صوت /بدر الدين الإدريسي (المغرب) 13 صوت / هادي عبد الله (العراق) 13 صوت ، رشيد نصار (لبنان) 12 صوت / ياسر عائس (السودان) 12 صوت / ، حسين زناقي (الجزائر) 13 صوت ، إياد ناصر (سوريا) 13 صوت / أحمد كريم (البحرين) 13 صوت .وتم الإتفاق في ما يتعلق بالمقعد المخصص لفلسطين على ان يتم التنسيق ما بين الإتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي ورابطة الصحفيين الرياضيين الفلسطينية .من جهة أخرى عقدت اللجنة التنفيذية للإتحاد العربي للصحافة الرياضية الجديدة جلستها الأولى مساء اليوم برئاسة محمد جميل عبد القادر - رئيس الإتحاد - وحضور تركي العواد النائب الأول لرئيس الإتحاد عن قارة آسيا ، حسن خلف الله - النائب الأول لرئيس الإتحاد عن قارة إفريقيا ، وأعضاء اللجنة التنفيذية : بدر الدين الإدريسي ، هادي عبد الله ، ياسر عائس ، حسين زناقي ، أحمد كريم ، رشيد نصار ، رجاء السعداني ، وتغيب بعذر إياد ناصر .وتم تعيين نواب الرئيس الثلاثة وهم هادي عبد الل و بدر الدين الإدريسي وياسر عائس .وأسندت اللجنة التنفيذية للزميلة رجاء السعداني عضو المكتب التنفيذي رئاسة اللجنة النسوية على أن يتم التصديق على تشكيلها وكافة اللجان المعاونة في الإجتماع القادم .وقررت اللجنة التنفيذية تعيين عوني فريج أميناً عاماً وناطقاً إعلامياً للإتحاد العربي للصحافة الرياضية .ومن جهة اخرى تم امس بالعاصمة الاردنية عمان تنظيم العيد الحادي عشر للاعلاميين الرياضيين العرب و قد تم بالمناسبة تكريم ثلة من الاعلاميين منهم الصحفي عبد الوهاب بن رحومة رئيس المصلحة الرياضية السابق بجريدة الصحافة التونسية.