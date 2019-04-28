النادي الإفريقي يتلقى الهزيمة التاسعة

Dimanche 28 Avril 2019



الأناضول

- تلقى فريق الإفريقي، الأحد، الهزيمة التاسعة له في الموسم الحالي للدوري التونسي لكرة القدم.وخسر الإفريقي من مضيفه مستقبل قابس في الجولة الحادية والعشرين للمسابقة المحلية.بذلك، تجمد رصيد الإفريقي عند 28 نقطة في المركز السابع، بينما ارتفع رصيد مستقبل قابس إلى 17 نقطة في المركز الثالث عشر وقبل الأخير، ويتصدر الترجي الرياضي الترتيب برصيد 47 نقطة.ويدين مستقبل قابس بالفضل إلى المالي درامي ميكايلو الذي أحرز هدفي اللقاء في الدقيقتين 10 و69.وأسفرت بقية مباريات اليوم عن فوز اتحاد بن قردان على شبيبة القيروان بهدف نظيف، وبالنتيجة ذاتها، تغلب اتحاد تطاوين على حمام الأنف، بينما فاز نجم المتلوي على الاتحاد المنستيري بثنائية نظيفة.