''تحيا تونس'': الشاهد ليس عضوا في الحزب بل ''زعيمه السياسي''

Dimanche 28 Avril 2019



الأناضول

نفى حزب "حركة تحيا تونس"، الأحد، أن يكون رئيس وزراء البلاد، يوسف الشاهد، عضوًا فيه بل "زعيمه السياسي".جاء ذلك في مؤتمر صحفي لـ"سليم العزابي"، الذي انتخب أمينًا عامًا للحزب الجديد، مع انطلاق أعمال مؤتمره التأسيسي، السبت.وأكد "العزابي" دعم حركة "تحيا تونس" لرئيس الحكومة، دون تفاصيل إضافية بشأن دور مباشر للأخير في قيادتها.وأشار أنه كان من المقرر، الأحد، الإعلان عن هيكلية الحزب، وعقد حفل ختامي للمؤتمر التأسيسي، يتخلله خطاب لـ"الشاهد"؛ إلا أن ذلك تأجل إلى الأربعاء 1 مايو/أيار.وأوضح أن الشاهد طلب التأجيل إثر حادث مروري، السبت، راح ضحيته 12 عاملًا فلاحيًا، بمحافظة "سيدي بوزيد" (وسط).ولفت العزابي إلى أن المؤتمر التأسيسي شهد انتخاب 230 شخصًا لعضوية "المجلس الوطني" للحركة، على أن ينتخب الأخير في وقت لاحق (لم يحدده) مكتبًا تنفيذيًا ورئيسًا للحزب.من جهته، قال "كمال إيدير"، رئيس المؤتمر التأسيسي، إن نحو 100 ألف شخص طلبوا الالتحاق بالحزب، وتم قبول 48 ألفًا حتى الآن.وفي أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، الماضي أعلن 44 نائبًا في البرلمان عن كتلة "الائتلاف الوطني"، المقربة من رئيس الحكومة تأسيس حزب "حركة تحيا تونس".وتأسست الكتلة في سبتمبر/أيلول 2018، وضمت نوابا منشقين عن أحزاب "نداء تونس" (أسسه رئيس الجمهوري الباجي قايد السبسي)، وحركة "مشروع تونس"، وحزب "آفاق تونس"، إلى جانب نواب مستقلين.