وثائقي ''كاميرا افريقية'' للمخرج التونسي فريد بوغدير يعرض ضمن قسم كلاسيكيات كان 2019

Dimanche 28 Avril 2019
وات - تم اختيار الفيلم الوثائقي "كاميرا افريقية" للمخرج التونسي فريد بوغدير ليعرض ضمن قسم "كلاسيكيات كان 2019" (أحد الأقسام الموازية) في الدورة 72 لمهرجان كان السينمائي التي ستلتئم من 14 إلى 25 ماي 2019 "كاميرا افريقية" هو فيلم وثائقي طويل (1س و38د) وهو إنتاج مشترك تونسي/فرنسي (1983) اشتغل فيه بوغدير على الذاكرة من خلال مقتطفات من أفلام وكذلك شهادات وحوارات مع سينمائيين أفارقة، وهو عمل يوثق حلم السينمائيين ونضالاتهم من أجل تأسيس سينما افريقية خاصة بالقارة.
بحضور المخرج التونسي فريد بوغدير، سيتابع جمهور مهرجان كان، في دورته الثانية والسبعين، هذا الشريط في نسخة تم ترميمها في فرنسا في إطار مشروع ترميم أفلام تم إطلاقه ببادرة من المعهد الفرنسي بتونس والمركز الوطني للسينما تحت إشراف لجنة التراث السينمائي الإفريقي.
ويعرض قسم "كلاسيكيات كان 2019 " مجموعة من الأفلام الوثائقية حول السينما وتاريخها وأشهر الأعمال السينمائية وكذلك الأفلام النادرة في نسخ مرممة والتي تمثل بلدانا نادرا ما يقع تكريمها، بحسب ما جاء في بلاغ منشور على موقع المهرجان.
ومن بين الأفلام المرممة التي ستعرض ضمن القسم ذاته هذا العام توجد أفلام من فرنسا والمملكة المتحدة والصين واليابان وبولونيا والمجر والولايات المتحدة الأمريكية.
جدير بالذكر أن قسم "كلاسيكيات كان" تم إطلاقه سنة 2004 وهو يعرض أشرطة سينمائية تم ترميمها بالشراكة بين شركات الإنتاج أو المكتبات السينمائية ومؤسسات الأرشيف الوطني.
بحضور المخرج التونسي فريد بوغدير، سيتابع جمهور مهرجان كان، في دورته الثانية والسبعين، هذا الشريط في نسخة تم ترميمها في فرنسا في إطار مشروع ترميم أفلام تم إطلاقه ببادرة من المعهد الفرنسي بتونس والمركز الوطني للسينما تحت إشراف لجنة التراث السينمائي الإفريقي.
ويعرض قسم "كلاسيكيات كان 2019 " مجموعة من الأفلام الوثائقية حول السينما وتاريخها وأشهر الأعمال السينمائية وكذلك الأفلام النادرة في نسخ مرممة والتي تمثل بلدانا نادرا ما يقع تكريمها، بحسب ما جاء في بلاغ منشور على موقع المهرجان.
ومن بين الأفلام المرممة التي ستعرض ضمن القسم ذاته هذا العام توجد أفلام من فرنسا والمملكة المتحدة والصين واليابان وبولونيا والمجر والولايات المتحدة الأمريكية.
جدير بالذكر أن قسم "كلاسيكيات كان" تم إطلاقه سنة 2004 وهو يعرض أشرطة سينمائية تم ترميمها بالشراكة بين شركات الإنتاج أو المكتبات السينمائية ومؤسسات الأرشيف الوطني.
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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