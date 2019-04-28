فيديو اليوم: وسائل الاعلام تترك فيصل التبيني في التسلل

Dimanche 28 Avril 2019



باب نات

- شارك النائب عن صوت الفلاحين فيصل التبيني خلال شهر مارس في ندوة ضمت وفودا أفريقية لمناقشة مستقبل الزراعة والقطاع الفلاحي في أفريقيا.وقدّم فيصل التبيني كلمة تزامنت مع مغادرة وسائل الاعلام للندوة الصحفية دون تغطية كلمته.