Radio Babnet Tunisie On Air: Sonia Mbarek - Ya Zahratan  

فيديو اليوم: وسائل الاعلام تترك فيصل التبيني في التسلل

Dimanche 28 Avril 2019

Dimanche 28 Avril 2019
باب نات - شارك النائب عن صوت الفلاحين فيصل التبيني خلال شهر مارس في ندوة ضمت وفودا أفريقية لمناقشة مستقبل الزراعة والقطاع الفلاحي في أفريقيا.
وقدّم فيصل التبيني كلمة تزامنت مع مغادرة وسائل الاعلام للندوة الصحفية دون تغطية كلمته.




  
  
     
  
festival-93d3d9ce82833d79305f60a97d2f7183-2019-04-28 17:04:47






0 de 0 commentaires pour l'article 181365



En continu

الأحد 28 أفريل 2019 | 22 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:32 19:07 16:02 12:24 05:28 03:51
22°
 20° % 40 :الرطــوبة
تونــس 12°
6.2 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
20°-1222°-1221°-1221°-1227°-14
  • Avoirs en devises
    13198,7

  • (26 avril)
  • Jours d'importation
    77
  •              1 € = 3,36288 DT        1$ =2,99790 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 avril)   337,2 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556470265|181365 3277|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires