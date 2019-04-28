مالك الجزيري يواجه الشيلي جيري في الدور الاول لدورة ايستوريل

Dimanche 28 Avril 2019
وات - يستهل لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 72 عالميا غدا الاثنين مشاركته في بطولة ايستوريل الالمانية التي تقام على ملاعب ترابية من 29 افريل الجاري الى 5 ماي القادم بقيمة جوائز مالية جملية قدرها 140ر586 دولار حيث سيواجه في الدور الاول الشيلي نيكولا جيري المصنف 81 عالميا.
وكان الجزيري خرج من الدور الثاني لدورة برشلونة بخسارته الاربعاء الماضي امام الكندي فيليكس اوجر الياسيم المصنف 31 عالميا (3-6 و6-7) بعد ان كان ازاح في الدور الاول الارجنتيني غيدو اندريوزي المصنف 97 عالميا (6-7 و6-4 و6-2).
وكان الجزيري خرج من الدور الثاني لدورة برشلونة بخسارته الاربعاء الماضي امام الكندي فيليكس اوجر الياسيم المصنف 31 عالميا (3-6 و6-7) بعد ان كان ازاح في الدور الاول الارجنتيني غيدو اندريوزي المصنف 97 عالميا (6-7 و6-4 و6-2).
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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